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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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"Você será o vencedor, se Deus quiser": Dembélé indica craque argelino para conquistar a Bola de Ouro 2027

O. Dembele
I. Maza
Le Havre x PSG
Le Havre
PSG
Campeonato Francês
França
Argélia

O astro francês oferece um grande apoio a Maza

O francês Ousmane Dembélé, craque do Paris Saint-Germain e vencedor da Bola de Ouro de 2025, demonstrou grande apoio ao argelino Ibrahim Maza, jogador do Bayer Leverkusen, após o encontro entre os dois na cerimônia da Bola de Ouro de 2026, realizada na noite da última segunda-feira na cidade de Londres.

Dembélé ficou na sétima posição na disputa pela Bola de Ouro de melhor jogador do mundo de 2026, enquanto Maza terminou em nono na corrida pelo prêmio de melhor jogador jovem entre os troféus da Bola de Ouro, prêmio conquistado por Lamine Yamal, craque do Barcelona, pela terceira vez consecutiva.

Maza publicou em sua conta no Instagram fotos de sua presença na cerimônia da Bola de Ouro e fez questão de postar sua imagem ao lado de Dembélé durante o evento, escrevendo "o maior respeito".

Por sua vez, o craque francês comentou na publicação de Maza com a frase "você será o próximo vencedor da Bola de Ouro, se Deus quiser".


ديمبلي ومازة


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