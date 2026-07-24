Vitória na Taça das Nações Africanas de 2025 poderá, afinal, voltar a passar de Marrocos para o Senegal

Ainda não é certo que Marrocos seja o verdadeiro vencedor da Taça das Nações Africanas de 2025. O Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) agendou uma audiência para determinar quem vence a Taça das Nações Africanas de 2025.

Na final da Taça das Nações Africanas entre Senegal e Marrocos, parecia que o Senegal se colocaria em vantagem já perto do fim do jogo, mas o golo do país da África Ocidental foi anulado devido a uma falta de empurrão.

Na fase final do encontro, Marrocos recebeu depois um penálti, após o qual os jogadores do Senegal ficaram tão furiosos que abandonaram o relvado.

Quando os jogadores regressaram ao relvado, Brahim Díaz decidiu bater um panenka da marca dos onze metros. A bola foi agarrada pelo guarda-redes Edouard Mendy.





No prolongamento, Pape Gueye atirou a bola para lá de Yassine Bounou, fazendo com que o Senegal vencesse o jogo por 1-0 e recebesse o troféu.

Dois meses depois, no entanto, o prémio voltou a ser retirado ao Senegal. A confederação africana (CAF) invocou o artigo 82, que estabelece que as equipas que abandonam o relvado antes do apito final perdem automaticamente o jogo.

O Senegal não concordou e recorreu ao Tribunal Arbitral do Desporto (CAS). A audiência realiza-se a 8 de outubro entre a federação senegalesa de futebol, a confederação africana de futebol (CAF) e a federação marroquina de futebol.

As partes não chegaram a acordo sobre um procedimento acelerado, pelo que será seguido o calendário padrão, de acordo com as regras processuais do CAS. A audiência terá lugar à porta fechada.

Após a audiência, um painel do CAS iniciará as deliberações.