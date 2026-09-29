Vitória fora de campo: sorteio favorece a seleção de Omã sobre o Iraque e a classifica para a semifinal da Copa do Golfo 27

O sorteio definiu a classificação da seleção de Omã às semifinais da Copa do Golfo Árabe em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", às custas da seleção do Iraque.

A Federação da Copa do Golfo de Futebol realizou um sorteio em um dos hotéis da cidade de Jidá, para definir o segundo classificado do Grupo 1 às semifinais do torneio do Golfo, ao lado da Arábia Saudita, entre as seleções do Iraque e de Omã, após empatarem em tudo.

O sorteio resultou na classificação da seleção de Omã às semifinais, tornando-se a segunda classificada do grupo, atrás da seleção da Arábia Saudita, que ficou na liderança do grupo com aproveitamento perfeito (9 pontos).

As seleções do Iraque e de Omã somaram 4 pontos, empataram na primeira partida por 1 a 1, marcaram 4 gols cada e sofreram 5, além de receberem 8 cartões amarelos cada, sem nenhum cartão vermelho.

Esse empate ocorreu após as partidas da terceira e última rodada do Grupo 1, quando a seleção da Arábia Saudita venceu a do Iraque pelo placar de 2 a 0, no estádio Al-Inma, em Jidá.

No mesmo horário, a seleção de Omã conquistou uma vitória emocionante, após reverter a desvantagem diante do Kuwait, que vencia por 1 a 0, para triunfar pelo placar de 3 a 1, nos minutos finais da partida.

As seleções da Arábia Saudita e de Omã aguardam para conhecer seus adversários nas semifinais, após a disputa das partidas da última rodada do Grupo 2, no qual a seleção do Catar enfrenta os Emirados Árabes Unidos, e o Iêmen encara o Bahrein.