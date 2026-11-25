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As mensagens dos jogadores da seleção senegalesa após a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que confirmou o título do país na Copa Africana de Nações de 2025, variaram entre a comemoração da segunda estrela que vai enfeitar a camisa da seleção e uma mensagem fraterna ao povo marroquino, em meio à polêmica que acompanha o caso desde a final do torneio.

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Mory Diaw, goleiro da seleção senegalesa, expressou grande alegria com a decisão e considerou que o ocorrido representa um momento de orgulho para todo o povo senegalês, depois que a corte esportiva encerrou a polêmica sobre quem é o campeão da última edição do torneio continental. Diaw escreveu em suas redes sociais: "Uma alegria imensa e que orgulho para um povo inteiro! Vamos aproveitar esta vitória em um clima de festa e respeito", manifestando o desejo de que as comemorações reflitam o valor da conquista esportiva.

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Em sua mensagem, o goleiro do Senegal fez questão de dirigir palavras especiais ao povo marroquino, numa tentativa de reforçar que a rivalidade esportiva não deve afetar as relações entre os dois povos, apesar da controvérsia em torno da final do torneio e da decisão que veio depois. Diaw acrescentou: "Envio uma mensagem fraterna aos nossos irmãos marroquinos, porque, longe das competições, continuamos sendo um só povo africano. O futebol deve nos unir, nunca nos dividir. No fim, a África inteira é a vencedora!", encerrando a mensagem com ênfase nos laços africanos que vão além do resultado das partidas e das competições.

Por sua vez, Kalidou Koulibaly, capitão da seleção senegalesa, preferiu destacar o valor do título para a torcida e para a identidade nacional, ao considerar que a recuperação do reconhecimento oficial do resultado conquistado dentro de campo representa uma vitória que vai além dos jogadores que disputaram o torneio.

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O zagueiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, publicou uma mensagem nas redes sociais após a decisão da Corte Arbitral do Esporte, na qual afirmou: "Há vitórias conquistadas dentro de campo e outras conquistadas no coração de um povo inteiro. E esta vitória reúne as duas coisas".

E prosseguiu: "A Corte Arbitral do Esporte confirmou: o Senegal é campeão da África de 2025. Mas, muito antes dessa decisão, vocês estavam presentes. Suas orações, suas bandeiras que enfeitaram as janelas, seu entusiasmo e aquele orgulho que nos une, o orgulho do povo da Teranga".

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Ele continuou: "De Dacar a Ziguinchor, até os quatro cantos do mundo, vocês foram o nosso 12º jogador". O capitão dos Leões da Teranga acrescentou: "Hoje, o resultado conquistado dentro de campo foi oficialmente restabelecido. E assim uma segunda estrela enfeita a nossa camisa, símbolo de uma vitória que pertence a uma nação inteira". O zagueiro do Al-Hilal fez questão de agradecer aos companheiros de seleção, à comissão técnica e à Federação Senegalesa de Futebol: "Obrigado aos meus irmãos, à comissão técnica e à federação por esta batalha. Mas, acima de tudo, obrigado a vocês, povo senegalês. Este título é de vocês".

O capitão da seleção senegalesa encerrou a mensagem expressando orgulho de sua identidade nacional: "Orgulhoso de ser senegalês. Orgulhoso de ser um dos Leões", acompanhando as palavras com bandeiras do país e o símbolo da taça do torneio.

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A Corte Arbitral do Esporte (CAS) havia acolhido o recurso da Federação Senegalesa de Futebol contra a decisão anterior da CAF de conceder o título à seleção do Marrocos por via administrativa e confirmou ontem, terça-feira, a conquista do Senegal na Copa Africana de Nações de 2025, garantindo a segunda estrela na camisa dos Leões da Teranga.

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