O alemão Florian Wirtz, jogador do Liverpool, viveu uma noite frustrante no duelo contra o Brighton, depois de ter sido impedido de ver um gol atribuído a seu nome na Premier League, antes de deixar o campo lesionado no segundo tempo da partida, que terminou com a vitória do Liverpool por dois a zero, pela competição do Campeonato Inglês.

O jornal alemão "Bild" informou que Wirtz acreditou ter marcado seu primeiro gol na liga nesta temporada aos 17 minutos, após disparar um forte chute em seguida a um afastamento errado da bola, mas o gol acabou sendo creditado, como contra, a Pascal Gross, jogador do Brighton, depois que o toque dele mudou a trajetória da bola, que provavelmente sairia para longe do gol não fosse sua intervenção.

O sofrimento de Wirtz não parou na perda da chance de marcar seu primeiro gol, já que ele sofreu uma lesão aos 59 minutos, após uma dividida com Ayari fora da área, e aparentou ter sofrido uma torção no tornozelo direito.

O jogador tentou completar a partida depois de receber atendimento, mas não conseguiu seguir em campo, levando o técnico Andoni Iraola a decidir substituí-lo aos 65 minutos.

Wirtz havia recuperado parte de seu nível no período recente, depois de marcar um gol na emocionante vitória sobre o Villarreal por 4 a 3 na Liga dos Campeões da Europa no meio da semana, o que reforçou suas esperanças de manter o brilho com a camisa do Liverpool, antes de o confronto com o Brighton chegar com um resultado decepcionante no plano pessoal.

Por outro lado, o Brighton sofreu com o desperdício de chances, especialmente por meio de Ayari, que perdeu várias oportunidades perigosas, entre elas uma bola que passou ao lado do gol e outra que voltou da trave, enquanto o Liverpool aproveitou os erros do adversário e ampliou com um gol de Alexander Isak aos 21 minutos, após aproveitar uma sobra de bola em seguida a um erro defensivo.

Com essa vitória, o Liverpool conquistou três pontos importantes e reduziu a diferença para o Brighton a um único ponto na tabela de classificação, enquanto a condição física de Wirtz permaneceu motivo de atenção, à espera de se esclarecer a gravidade da lesão e a data de seu retorno aos gramados.