Vítima preferida: astro do Barcelona brilha diante do Aston Villa

Rodri, astro do meio-campo do Barcelona, marcou 41 gols em mais de 500 partidas disputadas ao longo de sua carreira profissional pelos clubes que defendeu, sendo eles Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester City e Barcelona, além de suas participações pela seleção espanhola.

O jornal Mundo Deportivo destacou que esse número não é ruim para um volante que assume a tarefa de organizar o jogo.

Por isso, sua capacidade goleadora diante do Aston Villa causa espanto, já que o time inglês é o adversário preferido de Rodri.

O Aston Villa visitará o Barcelona amanhã, terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

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O Aston Villa é, por ampla diferença, o time contra o qual Rodri apresenta seu melhor desempenho no quesito gols, transformando-se diante dele em um verdadeiro artilheiro.

Os números marcantes do meio-campista espanhol não se limitaram ao aspecto ofensivo, pois ele conquistou a vitória em 8 de 9 confrontos, além de um empate, sem nenhuma derrota.

Três de seus cinco gols vieram de cabeça, entre eles o gol que contribuiu para a conquista da Copa da Liga Inglesa pelo Manchester City em março de 2020, quando venceu o Aston Villa pelo placar de 2 a 1.

Já as outras partidas foram todas pela Premier League. Rodri também deu duas assistências decisivas ao longo desses confrontos.

Por outro lado, Anthony Gordon não tem a mesma sorte diante do Aston Villa, apesar de o time inglês ser o segundo que ele mais enfrentou em sua carreira, com 12 confrontos, atrás do Manchester City, que enfrentou 13 vezes, seja quando vestia a camisa do Everton ou do Newcastle.

O ponta de 25 anos conseguiu marcar apenas um gol diante do Aston Villa, que veio pela Premier League, em uma partida na qual o Newcastle venceu por 3 a 0 na temporada 2024-2025.

Gordon também deu uma assistência decisiva diante do Aston Villa e conquistou a vitória em apenas 4 partidas, contra 6 derrotas e dois empates.