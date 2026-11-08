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imago-sport-1075425578.jpgPro Shots
Bart DHanis
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Vitesse x De Graafschap é cancelado provisoriamente uma hora antes do início: "Nunca passei por isso"

Vitesse x De Graafschap
Vitesse
De Graafschap
Eerste Divisie

O ônibus dos jogadores do De Graafschap ainda não partiu para Arnhem. Torcedores do clube impedem sua saída porque estão revoltados com a proibição da presença de torcedores visitantes no Gelredome na tarde de domingo, segundo a ESPN. De acordo com o repórter Bennett van Fessem, a tríade responsável pela segurança está reunida neste momento.

O confronto do ano passado entre as duas equipes foi marcado por graves tumultos. Depois disso, decidiu-se que o De Graafschap poderia levar no máximo 500 torcedores visitantes para a edição seguinte, a deste fim de semana, em vez dos 800 habituais.

A decisão incluía uma série de "exigências expressas de segurança". Entre elas, a possibilidade de inspecionar os materiais de animação trazidos pela torcida antes da chegada dos torcedores.

No entanto, segundo o Vitesse, informações da polícia e conversas com o De Graafschap revelaram na noite de sábado que parte dos torcedores se recusa a aceitar essa condição. Eles insistiriam em levar os materiais de animação de uma forma contrária ao que havia sido acordado.

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08 de nov. de 2026

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Por isso, a tríade temia novos tumultos e considera irresponsável permitir a entrada dos torcedores visitantes. "As autoridades locais temem uma perturbação da ordem pública e da segurança, possivelmente grave, tanto nos arredores do estádio quanto dentro dele", escreveu o Vitesse.

Ahmed Marcouch, prefeito de Arnhem, explicou: "O futebol é de todos. Mas a hospitalidade não dá carta branca para descumprir os acordos de segurança. Nas últimas semanas, demos ao De Graafschap todo o espaço, tempo e condições para que esta partida pudesse acontecer com segurança e com a presença de torcedores visitantes."

"No sábado, houve uma nova tentativa de chegar a acordos viáveis. Mas, se os torcedores dizem de antemão que não querem cumprir as condições e seu próprio clube não consegue garantir que os acordos serão respeitados, não há mais o que fazer."

Assim, a uma hora do início da partida, o ônibus dos jogadores do De Graafschap ainda não havia partido para Arnhem. O jogo estava marcado para começar às 12h15, mas, segundo o repórter da ESPN Van Fessem, há dúvida até mesmo se a partida será realizada. "O estádio está enchendo aos poucos, mas essas pessoas não vão ver um jogo às 12h15. Por enquanto, a partida está cancelada. Há uma reunião em andamento, mas me pergunto se o jogo vai acontecer hoje. Nunca vimos isso na Holanda."

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