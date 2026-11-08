Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1075425578.jpgPro Shots
Bart DHanis
Traduzido por

Vitesse x De Graafschap é cancelado em definitivo: vaias ensurdecedoras no GelreDome

Vitesse x De Graafschap
Vitesse
De Graafschap
Eerste Divisie

A partida entre Vitesse e De Graafschap foi cancelada na tarde de domingo, conforme anunciou o Vitesse. O ônibus dos jogadores visitantes foi impedido de seguir por torcedores do próprio clube, irritados por não poderem comparecer ao jogo. Por isso, a partida não será disputada.

O confronto entre as duas equipes no ano passado foi marcado por graves tumultos. Depois disso, decidiu-se que o De Graafschap poderia levar, para a partida deste fim de semana, no máximo 500 torcedores visitantes, em vez dos habituais 800.

A decisão incluía uma série de "condições expressas de segurança". Entre elas, deveria ser possível inspecionar os materiais de torcida trazidos antes da chegada dos torcedores.

No entanto, segundo o Vitesse, informações da polícia e conversas com o De Graafschap revelaram, na noite de sábado, que parte dos torcedores se recusava a cumprir essa exigência. Eles insistiriam em levar materiais de torcida de uma forma contrária ao que havia sido acordado.

Próximas partidas
GRA

GRA

Eerste Divisie

14 de nov. de 2026

FCO

FCO

MAA

MAA

Eerste Divisie

15 de nov. de 2026

VIT

VIT

O comitê tripartite temia que isso provocasse novos tumultos e, por isso, considerou que não seria seguro permitir a entrada dos torcedores visitantes. "As autoridades locais temem uma perturbação da ordem pública e da segurança, possivelmente grave, tanto nos arredores do estádio quanto dentro dele", escreveu o Vitesse.

Ahmed Marcouch, prefeito de Arnhem, explicou: "O futebol é de todos. Mas a hospitalidade não é carta branca para descumprir acordos de segurança. Nas últimas semanas, demos ao De Graafschap todo o espaço, tempo e oportunidades para que esta partida pudesse ocorrer com segurança e com a presença de torcedores visitantes."

"No sábado, houve uma nova tentativa de chegar a acordos viáveis. Mas, se os torcedores declaram antecipadamente que não querem cumprir as condições e o próprio clube não consegue garantir que os acordos serão respeitados, não há mais o que fazer."

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google