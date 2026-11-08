A partida entre Vitesse e De Graafschap foi cancelada na tarde de domingo, conforme anunciou o Vitesse. O ônibus dos jogadores visitantes foi impedido de seguir por torcedores do próprio clube, irritados por não poderem comparecer ao jogo. Por isso, a partida não será disputada.

O confronto entre as duas equipes no ano passado foi marcado por graves tumultos. Depois disso, decidiu-se que o De Graafschap poderia levar, para a partida deste fim de semana, no máximo 500 torcedores visitantes, em vez dos habituais 800.

A decisão incluía uma série de "condições expressas de segurança". Entre elas, deveria ser possível inspecionar os materiais de torcida trazidos antes da chegada dos torcedores.

No entanto, segundo o Vitesse, informações da polícia e conversas com o De Graafschap revelaram, na noite de sábado, que parte dos torcedores se recusava a cumprir essa exigência. Eles insistiriam em levar materiais de torcida de uma forma contrária ao que havia sido acordado.

O comitê tripartite temia que isso provocasse novos tumultos e, por isso, considerou que não seria seguro permitir a entrada dos torcedores visitantes. "As autoridades locais temem uma perturbação da ordem pública e da segurança, possivelmente grave, tanto nos arredores do estádio quanto dentro dele", escreveu o Vitesse.

Ahmed Marcouch, prefeito de Arnhem, explicou: "O futebol é de todos. Mas a hospitalidade não é carta branca para descumprir acordos de segurança. Nas últimas semanas, demos ao De Graafschap todo o espaço, tempo e oportunidades para que esta partida pudesse ocorrer com segurança e com a presença de torcedores visitantes."

"No sábado, houve uma nova tentativa de chegar a acordos viáveis. Mas, se os torcedores declaram antecipadamente que não querem cumprir as condições e o próprio clube não consegue garantir que os acordos serão respeitados, não há mais o que fazer."