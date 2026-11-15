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O MVV venceu o Vitesse por 2 a 1 em casa, na tarde de domingo. Com a vitória, a equipe de Andries Jonker ocupa agora a sétima posição na Keuken Kampioen Divisie. O Vitesse segue em 11º.

A primeira grande chance da partida foi dos visitantes. Naoufal Bannis teve espaço para finalizar dentro da área, mas chutou fraco demais, e Hugo Wentges defendeu com facilidade.

Depois, as duas equipes criaram algumas oportunidades isoladas, mas nenhuma grande chance até os 26 minutos.

O zagueiro Luuk Wouters, do Vitesse, perdeu a disputa em um lançamento longo da defesa. Noa el Hamdaoui cruzou e encontrou Olivier Dumont, que finalizou bem no canto oposto: 1 a 0.

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O segundo tempo em Maastricht começou em ritmo lento. A primeira jogada de perigo só veio aos 65 minutos.

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Finn Dicke chegou bem à bola cobrada em um escanteio e cabeceou em direção ao canto oposto, mas acertou a trave.

Pouco depois, o Vitesse voltou a prender a respiração. O reserva Nino Zonneveld deu um carrinho em Elias Sierra dentro da área. Para a sorte dos visitantes, o árbitro não marcou nada.

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A dez minutos do fim, o técnico do Vitesse, Rüdiger Rehm, colocou Alexander Büttner em campo. Em seu primeiro toque na bola, ele cruzou para Zonneveld, que finalizou com categoria: 1 a 1.

O Vitesse não teve muito tempo para comemorar o empate. O primeiro ataque da equipe de Maastricht depois do gol terminou na rede. Sierra acertou um chute de longe: 2 a 1.

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Após a partida, os torcedores que viajaram de Arnhem demonstraram irritação com os jogadores. "Tenham vergonha na cara", cantaram da área destinada à torcida visitante.