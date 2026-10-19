O alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, tomou uma decisão chocante e surpreendente horas antes do aguardado confronto contra o Al-Ettifaq, ao deixar de fora de seus planos, completamente, uma dupla de estrangeiros.

Uma fonte exclusiva revelou ao jornal "Arriyadiyah" que Wissing decidiu excluir o senegalês Dion Lopy e o sérvio Karlo Simić da lista que viajou para Dammam ao meio-dia desta segunda-feira, em preparação para o duelo contra o Al-Ettifaq às nove da noite de terça-feira, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita.

O treinador alemão incluiu na viagem à região leste apenas oito estrangeiros, conforme o número permitido pelo regulamento, sendo eles: o sérvio Predrag Rajković, o português Danilo Pereira, o argelino Houssem Aouar, o holandês Steven Bergwijn e seu compatriota Georginio Wijnaldum, o marroquino Youssef En-Nesyri, o nigeriano George Ilenikhena e o colombiano Richard Ríos.

A lista dos convocados contou com o retorno do meio-campista Ahmed Al-Ghamdi, que desfalcou a equipe no confronto contra o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, na segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite na última segunda-feira, após recuperar-se de uma lesão no músculo da perna.

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O Al-Ittihad disputa o confronto sob enorme pressão para compensar a sangria de pontos, depois de perder o clássico para o Al-Hilal pelo placar de 3 a 2 no sábado retrasado, e em seguida cair pela competição asiática diante do Shabab Al-Ahli por 2 a 1, recuando para a quarta colocação na Liga Roshn com 17 pontos, ficando a 5 pontos do líder, ainda com uma partida adiada a cumprir contra o Al-Shabab.



