“Vírus atinge o sonho da Noruega”... Bastidores chocantes da decisão de substituir Haaland contra a Inglaterra

A seleção da Noruega perdeu uma oportunidade histórica de se classificar para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, após uma derrota emocionante por 2 a 1 para a Inglaterra.

Erling Haaland não conseguiu salvar a Noruega da eliminação, apesar dos grandes esforços que fez naquela partida emocionante.

No entanto, o ex-atacante do Chelsea, Tony Cascarino, afirmou que Erling Haaland foi substituído durante a derrota da Noruega para a Inglaterra na Copa do Mundo por estar doente.

No entanto, torcedores em todo o mundo, assim como Gary Neville, comentarista esportivo da ITV, ficaram surpresos quando Haaland, de 25 anos, foi substituído no meio da prorrogação.

Cascarino, que disputou as Copas do Mundo de 1990 e 1994 pela seleção da República da Irlanda, revelou ter recebido uma mensagem de texto confirmando que o atacante do Manchester City estava com um vírus.

Ele disse ao jornal “World Cup Weekender”: “Recebi uma mensagem no meio da partida informando que Erling Haaland não estava se sentindo bem. Ele também estava com alguma doença”.

E continuou: “Ele não parecia estar em boa forma física. Ele não toca muito na bola de qualquer maneira, mas também fiquei surpreso com a falta de energia que ele demonstrava”.

A preparação da Noruega para o confronto decisivo contra a Inglaterra foi afetada quando um vírus se espalhou no campo de treinamento da seleção.

Isso colocou vários membros da equipe em uma corrida contra o tempo para provar que estavam aptos a jogar.

O capitão do Arsenal, Martin Ødegaard, admitiu que alguns de seus companheiros de equipe estavam se sentindo mal nos dias que antecederam a partida.

O técnico da seleção da Noruega, Stale Solbakken, afirmou que se arrependeu de não ter substituído Haaland mais cedo.

Ele, que jogou uma garrafa de água no assistente técnico com raiva após o gol de empate da Inglaterra, disse: “Não foi difícil decidir tirá-lo, porque ele já não estava mais em condições... Talvez eu devesse tê-lo tirado dez minutos antes”.

A eliminação da Noruega acabou com as esperanças de Erling Haaland de conquistar a Chuteira de Ouro, já que ele marcou sete gols no torneio — um a menos que Kylian Mbappé e Lionel Messi, que chegaram às semifinais.

Mas Haaland revelou, de forma surpreendente, que torcerá pela Inglaterra nos jogos restantes da Copa do Mundo.