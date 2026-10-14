Virgil van Dijk sai do banco e vê Bradley Barcola e Jeremie Frimpong brilharem em goleada de seis gols do Liverpool

O Liverpool se recuperou da derrota vexatória por 0 a 3 para o Manchester City no último domingo. O gigante inglês venceu o LASK Linz, da Áustria, fora de casa por 6 a 3 na fase de liga da Champions League. Virgil van Dijk, aliás, começou no banco pela primeira vez em muito tempo.

Com Ryan Gravenberch e Jeremie Frimpong entre os titulares, o Liverpool abriu o placar na metade do primeiro tempo. Konstantinos Tsimikas fez um cruzamento preciso da esquerda para Ronald Araújo, que marcou de cabeça para os visitantes.

Apenas dois minutos depois, Bradley Barcola, contratado na janela de verão, ampliou a vantagem do Liverpool após boa jogada de Lewis Koumas. Pouco depois, o próprio Koumas chegou a marcar o 0 a 3, mas o gol do ponta galês foi anulado por impedimento.

O Liverpool dominou a reta final do primeiro tempo e lamentou quando Gravenberch acertou a trave. O 0 a 3 veio mesmo assim, alguns minutos depois. Florian Wirtz, bastante participativo, serviu Barcola, que não desperdiçou a chance e acertou o canto inferior direito.

Com uma vantagem e tanto no intervalo, o Liverpool chegou ao 0 a 4 pouco depois do reinício. Tsimikas fez outro cruzamento perfeito da esquerda, e Frimpong marcou com a ajuda da trave. Logo após mais um gol dos ingleses, outro gol de Koumas foi anulado por impedimento.

Com pouca capacidade de reação em casa, o LASK marcou seu gol de honra após pouco mais de uma hora de jogo, com Robert Ljubicic. Pouco antes, Van Dijk havia entrado na defesa do Liverpool, que seguiu em ritmo forte e viu Barcola completar seu hat-trick em Linz. A assistência foi de Frimpong.

Frimpong estava inspirado: aos 72 minutos, também deu a Koumas a oportunidade de marcar e elevar o placar para 1 a 6. A partida virou um festival de gols na Áustria, já que Florian Flecker logo descontou para o LASK. O ponta, que saiu do banco, ainda fez o 3 a 6 pouco depois.

O Liverpool não permitiu que o adversário fosse além disso. Três pontos importantes para a equipe do técnico Andoni Iraola, alguns dias após o tropeço contra o Manchester City e com a difícil visita ao Brentford City pela frente.



