Virgil van Dijk prova do próprio veneno e é criticado por jogador do Arsenal no Instagram

Piero Hincapie deu uma alfinetada em Virgil van Dijk no domingo à noite, após a partida entre Liverpool e Arsenal em Anfield. No Instagram, o defensor do Arsenal publicou uma foto com a frase "Eu não esqueço...".

Em 8 de janeiro deste ano, Liverpool e Arsenal se enfrentaram no Emirates Stadium. Os ânimos se exaltaram naquele dia e, após a partida, Van Dijk publicou uma foto no Instagram.

A imagem mostrava a manga de sua camisa, que ainda exibia, naquele momento, o logotipo dourado da Premier League. Isso porque o vencedor da temporada anterior da Premier League pode jogar com o logotipo dourado na manga.

Neste ano, portanto, o Arsenal joga com o leão dourado na manga. Após a partida (vitória por 0 a 1), Hincapié publicou uma foto da própria manga com a frase "Eu não esqueço...", em clara referência à publicação de Van Dijk de um ano antes.

Hincapie, porém, começou no banco de reservas. O defensor equatoriano entrou no lugar de Christos Tzolis a dez minutos do fim.