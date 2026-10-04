Virgil van Dijk aparece emocionado diante das câmeras após Holanda x Sérvia

Virgil van Dijk não conseguiu conter totalmente a emoção após Holanda x Sérvia (2 a 1). O capitão da seleção holandesa disputou sua centésima partida pela seleção, e essa bela marca significa muito para ele, como contou diante das câmeras da NOS.

O lendário jogador de 35 anos do Liverpool revelou que fez um discurso de agradecimento no vestiário. "Fiquei muito grato ao grupo, à comissão técnica e aos membros da comissão com quem trabalhei no passado."

"Mas, no fim das contas, sou mais grato à minha família, que também esteve aqui esta noite. Uma noite especial, uma bela marca e, com certeza, algo de que me orgulho MUITO."

"Agora há pouco eu passei por um momento difícil no vestiário e estou bastante emocionado, devo dizer. Principalmente em momentos como esse, acho que isso acaba sendo difícil", contou Van Dijk, visivelmente emocionado.

"Mas sou TÃO grato. Foi uma noite bonita. Cem partidas é uma bela marca, mas não vai parar nas cem. É algo com que eu nunca ousei sonhar. Parecia distante demais até para deixar isso passar pela minha cabeça quando eu era jovem."

O técnico da seleção, Xavi Hernández, também contou o que disse no vestiário sobre e para Van Dijk. "Eu disse que ele é um exemplo. Que estou muito orgulhoso."

"Desde o nosso primeiro encontro, ele fez um trabalho maravilhoso, por si mesmo e pela equipe. Ele é um verdadeiro líder, tenho muito orgulho de ser seu treinador", disse Xavi.

Van Dijk, aliás, atuou como zagueiro central pela direita, para abrir espaço em seu lado esquerdo preferido para o defensor improvisado Teun Koopmeiners. Na opinião de Hans Kraay junior, também foi a última vez que eles formaram uma dupla na zaga.



