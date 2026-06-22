Os jogadores da seleção saudita foram alvo de críticas severas após a goleada sofrida contra a Espanha por 0 a 4, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que provocou grande indignação no meio esportivo saudita.

Embora grande parte das críticas tenha sido direcionada ao técnico grego Georgios Donis por suas escolhas técnicas e pelo estilo de jogo adotado, o jornalista Faisal Al-Jafan atribuiu aos jogadores grande parte da responsabilidade pelo que aconteceu em campo.

Al-Jafan afirmou, durante entrevista no programa “Mala’ab”, da rádio “Al-Arabiya FM”: “A culpa não é apenas dos jogadores, mas também da torcida, dos dirigentes dos clubes e de alguns meios de comunicação que criaram uma grande aura em torno desses jogadores e os transformaram mais em empresários do que em jogadores de futebol”.

Ele acrescentou: “A seleção saudita se deparou com a realidade ao enfrentar uma seleção que joga futebol de verdade, como a Espanha; por isso, vimos um clima de medo dentro do campo, e os jogadores perderam a capacidade de dar passes, correr e tomar as decisões corretas”.

O jornalista saudita destacou que, nos últimos anos, alguns jogadores receberam grandes privilégios que os mantiveram distantes das pressões reais da competição, observando que a torcida, a mídia e alguns dirigentes contribuíram para criar uma imagem exagerada do nível de vários jogadores atuais.

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E continuou: “Esses jogadores recebem salários altíssimos e tratamento especial, e alguns passaram a tratá-los como estrelas que não podem ser criticadas nem abordadas, o que não contribui para o desenvolvimento”.

Al-Jafan considerou que a derrota para a Espanha não foi surpreendente, tendo em vista as diferenças técnicas entre as duas seleções, mas ressaltou que a forma como a derrota ocorreu foi o que causou preocupação, especialmente pela total incapacidade de acompanhar o ritmo do adversário na maior parte do jogo.

Ele explicou que a seleção saudita esteve aquém de seu nível habitual, tanto do ponto de vista técnico quanto mental, o que se refletiu no desempenho coletivo da equipe e na capacidade dos jogadores de lidar com o andamento da partida.

Ele concluiu sua declaração enfatizando que a próxima fase exige uma revisão abrangente da realidade técnica da seleção, ressaltando que a correção dos erros deve começar pelo reconhecimento dos problemas reais, em vez de buscar justificativas ou atribuir a responsabilidade a apenas uma das partes.