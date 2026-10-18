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Virada incrível em 6 minutos: Ibrahim Adel vive noite dramática com o Nordsjaelland

I. Adel
Lyngby x Nordsjaelland
Lyngby
Nordsjaelland
Superleague
Egito
Dinamarca
Argélia
Iraque
Tunísia
Jordânia
Marrocos

Volta da beira do abismo: depois, choque aos 100 minutos!

O Nordsjælland viveu uma partida emocionante diante do seu anfitrião Lyngby, após reverter uma desvantagem de três gols a zero e arrancar o empate por 3 a 3, em um confronto que contou com a participação do egípcio Ibrahim Adel, válido pela décima primeira rodada do Campeonato Dinamarquês.

O Nordsjælland visitou o Lyngby neste domingo, no Lyngby Stadion, com a entrada de Ibrahim Adel como substituto, depois que o ponta egípcio começou a partida no banco de reservas.

A comissão técnica acionou o internacional egípcio aos 62 minutos, quando o Nordsjælland estava atrás por três gols a zero, antes de o time reagir e marcar três gols consecutivos entre os 71 e os 77 minutos, voltando ao jogo e conquistando um ponto valioso.

O Nordsjælland quase completou sua virada emocionante e arrebatou a vitória nos acréscimos, depois de conseguir um pênalti aos 100 minutos, mas Niklas Rokyar o desperdiçou, tirando da equipe a chance de somar os três pontos.

Com esse resultado, o Nordsjælland chegou a 19 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Dinamarquês, enquanto o Lyngby é o lanterna, com 8 pontos.

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
CopenhagenCopenhagenFCK
119022510+1527
V
D
V
V
V
2
MidtjyllandMidtjyllandMID
106401910+922
V
E
V
E
V
3
ViborgViborgVFF
10622178+920
V
V
E
D
V
4
NordsjaellandNordsjaellandFCN
115421713+419
E
E
D
V
E
5
Broendby IFBroendby IFBIF
115151819-116
D
V
D
D
D
6
AC HorsensAC HorsensACH
113441819-113
E
E
E
D
V
7
OBOBOB
113441015-513
V
E
E
V
D
8
SilkeborgSilkeborgSIF
112541519-411
D
E
V
E
E
9
Randers FCRanders FCRAN
113261116-511
E
D
D
D
V
10
AGFAGFAGF
111551418-48
D
V
E
D
E
11
Soenderjyske FodboldSoenderjyske FodboldSON
112271624-88
V
D
V
E
D
12
LyngbyLyngbyLYN
111551524-98
E
D
D
E
V
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento


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