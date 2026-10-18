Virada incrível em 6 minutos: Ibrahim Adel vive noite dramática com o Nordsjaelland

O Nordsjælland viveu uma partida emocionante diante do seu anfitrião Lyngby, após reverter uma desvantagem de três gols a zero e arrancar o empate por 3 a 3, em um confronto que contou com a participação do egípcio Ibrahim Adel, válido pela décima primeira rodada do Campeonato Dinamarquês.
O Nordsjælland visitou o Lyngby neste domingo, no Lyngby Stadion, com a entrada de Ibrahim Adel como substituto, depois que o ponta egípcio começou a partida no banco de reservas.
A comissão técnica acionou o internacional egípcio aos 62 minutos, quando o Nordsjælland estava atrás por três gols a zero, antes de o time reagir e marcar três gols consecutivos entre os 71 e os 77 minutos, voltando ao jogo e conquistando um ponto valioso.
O Nordsjælland quase completou sua virada emocionante e arrebatou a vitória nos acréscimos, depois de conseguir um pênalti aos 100 minutos, mas Niklas Rokyar o desperdiçou, tirando da equipe a chance de somar os três pontos.
Com esse resultado, o Nordsjælland chegou a 19 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Dinamarquês, enquanto o Lyngby é o lanterna, com 8 pontos.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|9
|0
|2
|25
|10
|+15
|27
V
D
V
V
V
|2
|10
|6
|4
|0
|19
|10
|+9
|22
V
E
V
E
V
|3
|10
|6
|2
|2
|17
|8
|+9
|20
V
V
E
D
V
|4
|11
|5
|4
|2
|17
|13
|+4
|19
E
E
D
V
E
|5
|11
|5
|1
|5
|18
|19
|-1
|16
D
V
D
D
D
|6
|11
|3
|4
|4
|18
|19
|-1
|13
E
E
E
D
V
|7
|11
|3
|4
|4
|10
|15
|-5
|13
V
E
E
V
D
|8
|11
|2
|5
|4
|15
|19
|-4
|11
D
E
V
E
E
|9
|11
|3
|2
|6
|11
|16
|-5
|11
E
D
D
D
V
|10
|11
|1
|5
|5
|14
|18
|-4
|8
D
V
E
D
E
|11
|11
|2
|2
|7
|16
|24
|-8
|8
V
D
V
E
D
|12
|11
|1
|5
|5
|15
|24
|-9
|8
E
D
D
E
V