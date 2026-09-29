Violou os regulamentos da Fifa: a Federação do Golfo foi injusta com a seleção do Iraque no sorteio de Omã?

Um episódio inédito marcou a vigésima sétima edição da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", depois que o segundo classificado do Grupo 1 para as semifinais, ao lado da Arábia Saudita, foi definido por meio de sorteio.

A Federação da Copa do Golfo de Futebol realizou um sorteio em um dos hotéis da cidade de Jidá para definir o segundo classificado do Grupo 1 às semifinais do torneio do Golfo ao lado da Arábia Saudita, entre as seleções do Iraque e de Omã, após a igualdade em todos os critérios.

O sorteio resultou na classificação da seleção de Omã às semifinais, tornando-se a segunda classificada do grupo atrás da seleção saudita, que liderou o grupo com aproveitamento perfeito (9 pontos).

O recurso ao sorteio provocou uma polêmica, iniciada pelo australiano Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, que reivindicou a classificação direta de sua equipe com base nos regulamentos da Federação Internacional de Futebol "Fifa", pela sua vantagem no ranking sobre a seleção de Omã.

A história começou na Copa Árabe de 2025, no Catar, quando a Federação Internacional de Futebol decidiu alterar o sistema de classificação da fase de grupos, em caso de igualdade em pontos, gols marcados e sofridos, bem como no fair play.

A "Fifa" decidiu eliminar o último critério, que previa o recurso ao sorteio em caso de igualdade em tudo, adotando em seu lugar o ranking mensal divulgado pela Federação Internacional de Futebol, no qual se classifica quem possui a melhor colocação.

A seleção do Iraque ocupa a 63ª posição mundial no ranking mensal da Federação Internacional de Futebol, e a oitava na Ásia, à frente da seleção de Omã, que ocupa a 80ª posição mundial e a décima primeira no continente asiático.

Apesar de essa alteração ter sido aplicada na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, a Federação da Copa do Golfo de Futebol não a reconheceu, e insistiu no critério do recurso ao sorteio como última solução em caso de igualdade em tudo.

As seleções do Iraque e de Omã obtiveram 4 pontos, empataram na primeira partida por 1 a 1, cada uma marcou 4 gols e sofreu 5, e cada uma recebeu 8 cartões amarelos, sem qualquer cartão vermelho.

Essa igualdade veio após as duas partidas da terceira e última rodada do Grupo 1, em que a seleção saudita venceu a iraquiana pelo placar de 2 a 0, no estádio Al Inma, em Jidá.

No mesmo horário, a seleção de Omã conquistou uma vitória emocionante, após reverter a desvantagem diante do Kuwait de 1 a 0 para uma vitória por 3 a 1, nos minutos finais da partida, vitória que lhe concedeu a classificação por meio do sorteio posteriormente.