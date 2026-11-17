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Marciano Vink não se impressionou com a seleção sub-21 da Holanda, que garantiu vaga na Eurocopa apesar da derrota por 2 a 3 para a seleção sub-21 da Dinamarca. "Na verdade, foi muito ruim", disse o comentarista da ESPN após o duelo dos playoffs em Almere.

Vink ficou especialmente preocupado com a atuação defensiva da seleção sub-21 da Holanda. "Defensivamente, foi muito ruim. Eles tiveram muita sorte de não precisar disputar uma prorrogação ou até de não ficar sem a vaga. Nem me pergunte como conseguiram se classificar. Em alguns momentos, foi bastante chocante."

A recomposição defensiva também incomodou Vink. "Em determinado momento, fiquei bravo e comecei a gritar. Simplesmente não entendo. Não consigo aceitar isso."

"Conseguem disparar para o ataque, como Daal e Van Bergen. Mas, quando precisam ajudar a defender, ficam se arrastando", disse Vink, perplexo com a dupla da seleção sub-21 da Holanda.

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Apesar das duras críticas, Vink ficou feliz com a vaga da seleção sub-21 da Holanda na Eurocopa. "No ciclo anterior, eles foram muito bem nas eliminatórias e mal na Eurocopa. Que desta vez seja o contrário."

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A seleção sub-21 da Holanda teve uma noite difícil em Almere e chegou a estar perdendo por 0 a 2 e 1 a 3. Graças aos gols de Van Bergen e Devin Haen, a classificação para a Eurocopa acabou confirmada.

Não se esperava uma partida tão difícil. A equipe de Michael Reiziger havia vencido por 3 a 0 em solo dinamarquês na semana passada.

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A Eurocopa será disputada de 16 de junho a 3 de julho de 2027 na Albânia e na Sérvia.

O sorteio da fase final, no verão do ano que vem, será realizado em 29 de novembro. A cerimônia acontecerá em Belgrado.