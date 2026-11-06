Owen Wijndal parece viver uma verdadeira recuperação no Ajax. O lateral-esquerdo esteve perto de deixar Amsterdã, mas agora é titular sob o comando de Míchel Sánchez. Já se fala até em um retorno à seleção da Holanda.

O Ajax pagou dez milhões de euros por Wijndal em 2022. Em seu primeiro ano em Amsterdã, ele jogou com frequência, mas seus minutos em campo se tornaram cada vez mais escassos. Depois, foi emprestado ao Royal Antwerp FC.

Ao voltar ao Ajax, Wijndal ficou atrás de Jorrel Hato na lateral esquerda. Com a saída de Hato para o Chelsea, voltou a ser considerado, mas a chegada de Caio Henrique e Jofre Torrents parecia deixá-lo sem espaço. Ele esteve perto de sair no verão passado, mas a transferência nunca se concretizou.

Alguns meses depois, Wijndal se tornou presença certa na defesa do Ajax. Recentemente, impressionou fora de casa contra o FC Groningen e foi importante diante do FC Midtjylland (1-6), com um gol e uma assistência.

Marciano Vink elogiou Wijndal no Voetbalpraat . "Ele tinha sido praticamente descartado e podia ir embora. Treinou no Jong Ajax para se manter um pouco em forma. Mas aí você vê o que pode acontecer quando continua acreditando."

Os torcedores do Ajax que viajaram para acompanhar o time chegaram a gritar "Wijndal na seleção da Holanda" durante a vitória folgada de quinta-feira pela Conference League. "O futebol é mesmo uma loucura", concluiu Vink, lembrando que Wijndal jogou pela última vez na seleção da Holanda em 2021.

"O que ele oferece agora é muita energia. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Havia a dúvida sobre colocar Youri Baas naquela posição. Caio Henrique chegou, mas ainda não é bem aquilo", afirmou o analista.

Wijndal está no último ano de contrato com o Ajax. O lateral-esquerdo ainda não recebeu notícias sobre uma possível renovação, embora diga estar aberto a permanecer por mais tempo em Amsterdã.