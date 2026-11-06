Owen Wijndal parece viver um verdadeiro renascimento no Ajax. O lateral-esquerdo esteve perto de deixar Amsterdã, mas agora é titular sob o comando de Míchel Sánchez. Já se fala até em um retorno à seleção da Holanda.

O Ajax pagou 10 milhões de euros por Wijndal em 2022. Em seu primeiro ano em Amsterdã, ele jogou com frequência, mas passou a ter cada vez menos minutos em campo e acabou emprestado ao Royal Antwerp FC.

Ao voltar ao Ajax, Wijndal ficou atrás de Jorrel Hato na lateral esquerda. Com a saída de Hato para o Chelsea, voltou a ganhar espaço, mas as chegadas de Caio Henrique e Jofre Torrents pareciam ter encerrado suas chances. Ele esteve perto de sair no verão passado, mas a transferência nunca se concretizou.

Alguns meses depois, Wijndal se tornou presença certa na defesa do Ajax. Recentemente, impressionou fora de casa contra o FC Groningen e foi importante diante do FC Midtjylland (1-6), com um gol e uma assistência.

Marciano Vink elogiou Wijndal no Voetbalpraat . "Ele tinha sido praticamente descartado e podia ir embora. Treinou no Jong Ajax para manter um pouco da forma física. Mas aí você vê o que pode acontecer quando continua acreditando."

Os torcedores do Ajax que viajaram para acompanhar a equipe chegaram a cantar "Wijndal na seleção da Holanda" durante a vitória folgada de quinta-feira pela Liga Conferência. "O futebol é maluco assim", concluiu Vink, que lembrou que Wijndal jogou pela seleção holandesa pela última vez em 2021.

"O que ele oferece agora é muita energia. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Havia a dúvida se Youri Baas deveria jogar ali. Caio Henrique chegou, mas ainda não convenceu totalmente", afirmou o analista.

Wijndal está no último ano de contrato com o Ajax. O lateral-esquerdo ainda não recebeu nenhuma proposta de renovação, embora diga estar aberto a permanecer por mais tempo em Amsterdã.