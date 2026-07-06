Vinícius se defende após a eliminação do Brasil: “Não fugi da responsabilidade!”

A decisão de Vinícius Júnior de não cobrar o pênalti concedido à seleção brasileira contra a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 gerou uma grande onda de polêmica, especialmente após a eliminação da “Seleção” do torneio de forma dolorosa.

Enquanto muitos acreditavam que o astro do Real Madrid se recusou a assumir a responsabilidade no momento decisivo, o jogador se pronunciou para revelar toda a verdade, afirmando que a decisão não foi dele, mas sim do técnico Carlo Ancelotti, tomada antes da partida.

Vinícius Júnior afirmou que estava pronto para cobrar o pênalti marcado a favor da seleção brasileira durante o confronto contra a Noruega, ressaltando que nunca se esquivou de assumir responsabilidades e que foi a comissão técnica que determinou antecipadamente quem cobraria os pênaltis.

Vinícius disse em declarações após a partida: “É o técnico quem escolhe com antecedência quem vai cobrar os pênaltis, e ele escolheu Bruno Guimarães. Nunca fui arrogante, nem busquei ser o artilheiro do torneio, e foi por isso que o Bruno cobrou. Ele cobra pênaltis melhor do que eu, e por isso foi escolhido. É só isso. Nunca me esquivei da responsabilidade”.

O craque do Real Madrid acrescentou que sabe que muitos vão criticá-lo após a partida, mas ressaltou que a versão que está circulando não reflete a verdade. Ele disse: “Muitos vão dizer que eu não quis cobrar, mas eu nunca me esquivei. Eu cobro pênaltis pelo Real Madrid quando o técnico me escolhe, e agora precisamos nos preparar melhor para a próxima Copa do Mundo e para os próximos jogos”.

Por sua vez, o técnico Carlo Ancelotti esclareceu que a escolha do cobrador de pênaltis não foi uma decisão aleatória, mas sim baseada em uma análise minuciosa das estatísticas dos jogadores ao longo do último ano e de suas taxas de sucesso na cobrança.

O técnico italiano disse: “Reunimos estatísticas que abrangem um ano inteiro dos nossos jogadores e dos adversários. O nosso melhor cobrador de pênaltis é Neymar, seguido por Igor Thiago, depois por Raphinha, Bruno Guimarães e, por fim, Martinelli”.

Vinícius também negou que tenha havido qualquer discussão ou objeção em campo sobre quem deveria cobrar o pênalti, afirmando que todos seguiram as instruções da comissão técnica.

Ele disse: “Não houve nenhuma discussão. O técnico escolheu o Bruno para cobrar os pênaltis, treinamos diariamente e foi ele quem tomou a decisão. Nunca fui arrogante nem busquei ser o artilheiro do campeonato ou o melhor jogador dele. Jogo pela equipe, e a decisão naquele momento foi que o Bruno cobrasse o pênalti”.

Vinícius fez questão de defender seu companheiro após a perda do pênalti, ressaltando que um único erro não deve ofuscar o excelente desempenho que ele apresentou ao longo de todo o campeonato. Ele acrescentou: “Infelizmente, Bruno perdeu o pênalti, e isso é futebol. Precisamos manter a cabeça erguida. Todo o nosso reconhecimento a ele pelo torneio que disputou, e é uma pena que toda a sua participação seja reduzida a um pênalti perdido”.

Bruno Guimarães se preparou para cobrar o pênalti durante a partida, mas chutou no meio do gol, permitindo que o goleiro norueguês defendesse com facilidade — uma jogada que se tornou um dos momentos mais marcantes da eliminação do Brasil do torneio.

Embora o jogador do Newcastle United já tivesse marcado dois pênaltis pelo clube durante a temporada europeia de 2025-2026, ele não era o principal cobrador de pênaltis da equipe inglesa.

Já Vinícius Júnior cobrou sete pênaltis pelo Real Madrid durante a temporada 2025-2026, dos quais marcou cinco e perdeu dois. Ele também já havia marcado um pênalti com a camisa da Seleção Brasileira no amistoso contra a Guiné em 2023, o que confirma que cobrar pênaltis não é novidade para ele; desta vez, porém, ele se submeteu a uma decisão técnica tomada pela comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti.