Vinícius Júnior comentou, após a vitória por 3 a 4 do Real Madrid sobre a AS Roma, a suspensão de quatro jogos que recebeu em LaLiga. O brasileiro lamentou, entre outras coisas, o momento em que soube da punição. "Só fiquei sabendo quando cheguei ao estádio."

Vinícius não faz sua melhor temporada até aqui, mas achou que tinha marcado contra o Villarreal no fim de semana passado, na vitória por 1 a 0. Após uma revisão do VAR, seu gol foi anulado e ele ainda recebeu cartão vermelho direto por ter puxado o cabelo do adversário Nathan Saliba no lance que antecedeu o gol.

Vinícius ficou incrédulo e esteve a ponto de partir para cima do árbitro. Antonio Rüdiger conseguiu proteger o juiz de seu companheiro de equipe enfurecido. Na quarta-feira, o atacante soube que havia recebido dois jogos de suspensão por puxar o cabelo de Saliba e outros dois por sua explosão de raiva. Com isso, perderá, entre outros jogos, o El Clásico.

"Acho que a suspensão veio em um momento ruim", afirmou Vinícius após a vitória sobre a Roma. "Eles tiveram o dia inteiro para aplicar a suspensão, e eu só soube quando cheguei ao estádio. A regra é nova, e os representantes de LaLiga sempre vêm nos explicar as novidades, mas desta vez não vieram."

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"Nunca cometi um ato violento contra outro jogador. Eu sofro muitas faltas, e, para mim, um cartão amarelo sempre é suficiente", disse Vini, que fez uma avaliação crítica de sua atuação contra a Roma. O técnico José Mourinho substituiu o brasileiro, que estava irritado, por seu compatriota Endrick após o intervalo. Endrick acabou sendo um dos destaques no Stadio Olimpico.

"É normal. Fiquei irritado depois da substituição, porque sempre quero estar no meu melhor nível e ajudar o time. As substituições mudaram a equipe. Endrick mudou a dinâmica e foi o melhor jogador. E Carlos (Espí, nota da redação) entrou por alguns minutos, mas marcou."

"Estou irritado comigo mesmo por não ter jogado no meu melhor nível. No fim, Vini sempre volta, e não tenho dúvidas de que também vou voltar." O ponta também falou sobre os torcedores do Real Madrid, que o vaiam e criticam constantemente. "As vaias certamente não ajudam, mas as pessoas pagam pelos ingressos."

"Jogamos melhor quando a torcida está do nosso lado. Assim, Bellingham joga melhor, Mbappé joga melhor, eu jogo melhor... Acho que é mais fácil me vaiar porque estou aqui há mais tempo e sou um dos capitães."

Por fim, Vinícius fez uma promessa aos torcedores do Real Madrid. "Vou voltar. Quando cheguei ainda jovem, muitos riram de mim e, no fim, marquei mais de cem gols pelo Real Madrid." O sul-americano de 26 anos soma, até aqui, 129 gols e 103 assistências pelo Real Madrid em 385 jogos.



