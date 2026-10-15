Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, reagiu à punição de suspensão aplicada contra ele e fez críticas diretas aos árbitros do Campeonato Espanhol.

As declarações de Vinícius vieram depois de o Comitê de Competições decidir suspendê-lo por 4 partidas, punição que irritou o jogador, especialmente porque ele soube da decisão ao chegar ao estádio antes do confronto com a Roma, na noite de ontem, quarta-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O astro brasileiro disse, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "Marca": "Acho que a punição saiu em um momento ruim. Eles tiveram o dia inteiro para anunciar a decisão, mas eu soube dela quando cheguei ao estádio. A regra é nova, e os dirigentes da LaLiga sempre vêm nos explicar as novas alterações, mas eles não nos explicaram especificamente essa regra".

E acrescentou: "Nunca tive uma atitude violenta contra outro jogador. Eu sou muito agredido e, mesmo assim, sinto que os árbitros mostram cartões para mim com facilidade".

Vinícius critica o tratamento dos árbitros com ele

Vinícius abordou o que considera ser uma perseguição por parte das torcidas das equipes adversárias e dos árbitros, explicando que entende os assobios das arquibancadas, mas não encontra explicação para o que considera uma disparidade no tratamento dos árbitros em relação às faltas que sofre.

Ele disse: "É natural que as torcidas das equipes adversárias me vaiem, porque estou ali para marcar gols contra os seus times, mas eu não entendo a postura dos árbitros".

E completou: "Vi uma estatística que diz que sofri 500 faltas, contra cinco cartões vermelhos e um número indeterminado de cartões amarelos, enquanto os cartões amarelos sempre ficam comigo. Eu não entendo isso".

Vinícius destacou a necessidade de proteger os jogadores que atuam de maneiras diferentes dentro de campo, citando Lamine Yamal, estrela do Barcelona, e Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madri, como atletas que também deveriam ser protegidos.