Vinícius: “Este foi um dos meus melhores momentos... e Raphinha passou por muitas dificuldades”

O astro brasileiro Vinícius Júnior expressou sua esperança de que a lesão sofrida por seu companheiro de equipe Raphinha não seja grave, após a vitória sobre o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O ponta do Real Madrid recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, que terminou com uma vitória por 3 a 0 para o Brasil, depois de marcar um gol e dar uma assistência, superando seu companheiro Matheus Cunha, autor de dois gols.

Sobre a lesão de Rafinha, Vinícius disse, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “AS”: “Sofrer uma lesão é sempre difícil, não é mesmo? Mas o Rafa é um jogador muito importante para nós e já sofreu bastante com lesões nesta temporada. Esperamos que não seja nada grave e que ele consiga continuar conosco até o final do torneio.”

Mais tranquilidade

Sobre a vitória sobre o Haiti, ele explicou: “Sem dúvida, a vitória de hoje por três gols nos dá confiança para continuarmos evoluindo na competição e nos traz tranquilidade antes do próximo jogo. O primeiro jogo foi totalmente diferente por causa das condições do gramado, mas hoje nos sentimos mais à vontade, e a qualidade do gramado nos ajudou a apresentar nosso estilo habitual. Esperamos manter esse nível e continuar melhorando, e isso é o mais importante.”

Ele também falou sobre o ânimo dentro da seleção, dizendo: “Foi uma partida muito importante para nós, pois conseguimos colocar em prática nosso estilo de jogo. Ter mais jogadores na retaguarda nos deu tranquilidade e superioridade em campo, e conseguimos criar várias chances e marcar gols. Precisamos continuar evoluindo e melhorando para fazer grandes partidas.”

Neymar é meu ídolo

Quanto à possibilidade de Neymar voltar a jogar, Vinícius disse: “Neymar é um jogador muito importante para nós. Esperamos que ele esteja pronto para a próxima partida. Estamos felizes com a evolução dele, e a presença dele no grupo é extremamente importante. Ele é meu ídolo e sempre me deu apoio. Espero que ele volte na próxima partida e nos ajude no restante da competição.”

Vinícius elogiou o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, reafirmando sua confiança nas decisões técnicas do treinador, e disse: “Acho que o técnico vai escolher a escalação e a tática adequadas para cada partida, de acordo com o adversário. Contra o Haiti, o plano foi adequado porque o adversário jogou com três zagueiros, e surgiram espaços que aproveitamos bem. Conseguimos atacar esses espaços de forma eficaz.”

Não é a melhor escalação

Sobre a escalação escolhida pela seleção, ele acrescentou: “Não acho que seja a melhor escalação que temos, mas é a melhor maneira de jogar nessas circunstâncias, pois contamos com jogadores muito rápidos, capazes de romper as linhas defensivas e causar problemas aos adversários.”

Quanto ao seu desempenho pessoal, ele disse: “Como mencionei anteriormente, estou passando pelo meu melhor momento em termos físicos, técnicos e mentais. Sempre sonhei em chegar ao melhor campeonato do mundo estando em plena forma. Marcar gols, criar oportunidades e fazer grandes partidas me dão confiança extra para os próximos jogos. Ainda tenho muito espaço para evoluir e espero apresentar um desempenho ainda melhor do que o que tenho mostrado até agora. Estamos aqui para continuar crescendo e levar o Brasil ao topo.”

Ele encerrou sua fala elogiando a cidade da Filadélfia, que sediou a partida, dizendo: “Filadélfia é uma cidade onde me sinto muito à vontade. Já joguei aqui com o Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, marquei e dei assistências, e hoje a história se repetiu quase que na íntegra. Espero voltar aqui muitas vezes e marcar mais gols.”