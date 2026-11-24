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Vinicius Júnior finalmente viveu a noite que tanto procurava. Ele marcou contra o PSV, recebeu um apoio especial dos companheiros e pediu desculpas à torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu, antes de receber um gesto especial de Kylian Mbappé ao fim da partida.

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O brasileiro precisava de um momento como esse, depois de meses difíceis, vividos sob o peso das críticas e dos questionamentos sobre o seu nível, além das vaias que recebeu de parte da torcida do Real Madrid.

Quando o gol saiu, Vinicius não comemorou sozinho. Todos os companheiros o cercaram e o abraçaram, em uma cena que refletiu o desejo do elenco de recuperar a melhor versão do brasileiro e de devolver a ele a confiança e o apoio de que precisa para voltar a ser decisivo.

Nos últimos tempos, Vinicius deixou de ser uma das maiores estrelas do Real Madrid para se tornar um jogador sob pressão constante no Santiago Bernabéu, onde cada erro aumentava a irritação das arquibancadas e cada partida representava um novo teste para ele.

Depois de comemorar o gol, Vinicius se dirigiu às arquibancadas do Bernabéu e levantou as mãos pedindo desculpas à torcida, mostrando ter consciência da delicadeza da relação com os torcedores nos últimos tempos, embora o gol possa representar um recomeço nessa relação.

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A mensagem de apoio mais forte, porém, veio depois do apito final. Kylian Mbappé, eleito o melhor jogador da partida, esperou por Vinicius e entregou a ele o prêmio que havia recebido, segundo o jornal espanhol Marca.

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O atacante francês quis dividir com o companheiro os holofotes da noite de brilho. Os dois apareceram juntos segurando o prêmio, e a cena terminou com um abraço entre eles, em um gesto que transmitiu uma clara mensagem de apoio a Vinicius num momento em que ele busca recuperar seu espaço e sua confiança no Real Madrid.

Goleada de cinco do Real Madrid

O Real Madrid transformou a desvantagem de um gol diante do PSV, da Holanda, em uma vitória arrasadora por 5 a 1, na partida disputada na noite desta terça-feira, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

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O PSV abriu o placar aos 32 minutos com o capitão Ivan Perisic, mas o Real Madrid empatou aos 50, com gol também do seu capitão, Fede Valverde.

Jude Bellingham colocou o Real Madrid em vantagem pela primeira vez na partida, com o segundo gol, aos 60 minutos, e Kylian Mbappé ampliou a superioridade do time espanhol com o terceiro, aos 64. Ou seja, a equipe marcou três gols em menos de 15 minutos.

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Mbappé fez o quarto gol aos 84 minutos, e Vinicius Júnior anotou o quinto aos 87.

O Real Madrid assumiu sozinho a liderança da Champions League com 100% de aproveitamento: 15 pontos em cinco jogos. Já o PSV estacionou nos quatro pontos, na 28ª colocação.

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O time merengue manteve a sequência de vitórias em todas as competições e chegou ao décimo triunfo seguido desde a derrota para o Atlético de Madrid no clássico de 20 de setembro, sendo seis no Campeonato Espanhol e quatro na Champions League.