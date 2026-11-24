O Real Madrid soma 12 pontos, com 100% de aproveitamento, e ocupa a segunda colocação da tabela, atrás do líder Paris Saint-Germain apenas no saldo de gols, enquanto o PSV aparece em 25º lugar, com 4 pontos.
O treinador português optou pela dupla formada pelo brasileiro Vinícius Júnior e pelo marfinense Yan Diomande no ataque merengue.
Diomande, que chegou ao Real Madrid no último verão europeu, brilhou de forma evidente quando foi titular nos últimos jogos, durante a suspensão de quatro partidas de Vinícius Júnior em LaLiga, mas Mourinho decidiu escalar os dois juntos e deixou Jude Bellingham no banco de reservas.
O ataque merengue é comandado, como de costume, pelo astro francês Kylian Mbappé, com Vinícius Júnior, Yan Diomande e o turco Arda Güler logo atrás.
A defesa também reservou surpresas, com Antonio Rüdiger e Éder Militão entre os titulares no lugar de Dean Huijsen e Ibrahima Konaté, dupla que disputou a maioria das partidas do Real na atual temporada.
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A escalação completa do Real Madrid ficou assim:
Goleiro: Courtois.
Defesa: Valverde, Militão, Rüdiger e Cucurella.
Meio-campo: Tchouaméni, Bernardo Silva e Güler.
Ataque: Vinícius Júnior, Diomande e Mbappé.
Do outro lado, o PSV foi escalado da seguinte forma:
Goleiro: Kovář.
Defesa: Dest, Geertruida, Obispo e Kostić.
Meio-campo: Wanner, Sano e Mainans.
Ataque: Van Bommel, Perišić e Til.
O Real Madrid começou forte sua campanha na Champions League nesta temporada, com 100% de aproveitamento nos quatro primeiros jogos da fase de liga. A equipe estreou com vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão, depois superou a Roma fora de casa por 4 a 3, goleou o RB Leipzig por 4 a 1 e voltou da casa do AEK Atenas com mais um triunfo, por 3 a 2. Com isso, somou 12 pontos e confirmou sua presença entre os principais candidatos ao título antes do duelo com o PSV.
Já o PSV não teve um início tão forte. O time abriu a campanha com empate por 1 a 1 diante do Shakhtar Donetsk, depois perdeu para o RB Leipzig por 1 a 0 e conquistou sua primeira vitória ao bater o Porto, em Portugal, por 1 a 0. Na sequência, porém, sofreu uma derrota em casa para o Club Brugge, por 2 a 1. Com 4 pontos em quatro jogos, a equipe precisa de um resultado positivo contra o Real Madrid para aumentar suas chances na briga por uma vaga na fase eliminatória.