Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Vinicius JuniorGetty Images
Traduzido por

Vinícius chama a atenção: ele vai repetir o que fez em Atenas?

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
Vinicius Junior
Y. Diomande
Grécia
Espanha
Brasil
Costa do Marfim

A estrela brasileira está longe de seu nível.

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Todas as atenções se voltam para Vinicius Junior, ponta do Real Madrid, antes do confronto contra o AEK Atenas pela Liga dos Campeões, em meio à expectativa sobre o que o craque brasileiro apresentará na cidade que foi palco de uma de suas melhores partidas na última temporada, num momento em que vive uma fase difícil, coincidindo com o aumento da concorrência por sua vaga de titular devido ao brilho do marfinense Diomande.

Vinicius relembra sua última visita a Atenas, no dia 26 de novembro de 2025, quando liderou o Real Madrid na vitória sobre o Olympiacos por 4 a 3, após uma atuação excepcional em que deu duas assistências para seu companheiro Kylian Mbappé, sendo a mais notável delas após um belo drible sobre o zagueiro Panagiotis Retsos.

Mas o cenário mudou muito um ano depois, já que o brasileiro não apresentou os níveis esperados dele e passou a ser cobrado a aproveitar o confronto contra o AEK Atenas para recuperar o brilho, especialmente porque a Liga dos Campeões representa uma oportunidade importante para compensar sua ausência em quatro partidas do Campeonato Espanhol por causa da suspensão.

Diomande ameaça o lugar de Vinicius

Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

A importância da partida se dá em meio ao aumento da pressão sobre Vinicius, depois que Diomande conseguiu apresentar atuações notáveis, que o tornaram um verdadeiro concorrente por sua vaga na escalação titular.

O jogador marfinense marcou gols em três de suas quatro últimas partidas, contra Sevilla, Leipzig e Racing, além de ter apresentado um desempenho de destaque contra o Barcelona no Clássico, apesar de não ter marcado.

José Mourinho havia enviado uma mensagem clara quando questionado sobre Vinicius, afirmando que o jogador que quer manter sua vaga de titular inquestionável tem de provar isso por meio do seu nível e desempenho dentro de campo.

Números revelam a queda do craque brasileiro

De acordo com o que foi divulgado pelo relatório do jornal espanhol "AS", a queda de Vinicius aparece claramente em seus números, especialmente nos dribles e na efetividade diante do gol.

O brasileiro consegue completar um drible bem-sucedido a cada 28 minutos, contra um a cada 25 minutos de Kylian Mbappé, enquanto Diomande se destaca com uma média de um drible bem-sucedido a cada 17 minutos.

Já no quesito finalização, Vinicius precisou de 27 chutes para marcar seu único gol, contra a Real Sociedad em agosto passado, enquanto Jude Bellingham marcou quatro gols com o mesmo número de tentativas.

Arda Güler marcou três gols em 25 chutes, ao passo que Diomande fez seus quatro gols em apenas 17 tentativas, números que refletem a diferença na efetividade ofensiva entre os jogadores.

Apesar disso, o Real Madrid e Mourinho continuam apostando em Vinicius, por considerá-lo um dos elementos mais importantes da equipe, e trabalham para ajudá-lo a recuperar seu nível habitual, com a convicção de que é possível encontrar soluções que permitam à equipe aproveitar as capacidades dos jogadores em conjunto, especialmente porque Diomande também pode atuar pelo lado direito.

O maior desafio de Vinicius continua sendo recuperar a imagem com que apareceu em sua última visita a Atenas, quando foi a principal fonte de perigo do Real Madrid, num momento em que a concorrência dentro da equipe se tornou mais acirrada do que nunca.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google