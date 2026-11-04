Todas as atenções se voltam para Vinicius Junior, ponta do Real Madrid, antes do confronto contra o AEK Atenas pela Liga dos Campeões, em meio à expectativa sobre o que o craque brasileiro apresentará na cidade que foi palco de uma de suas melhores partidas na última temporada, num momento em que vive uma fase difícil, coincidindo com o aumento da concorrência por sua vaga de titular devido ao brilho do marfinense Diomande.

Vinicius relembra sua última visita a Atenas, no dia 26 de novembro de 2025, quando liderou o Real Madrid na vitória sobre o Olympiacos por 4 a 3, após uma atuação excepcional em que deu duas assistências para seu companheiro Kylian Mbappé, sendo a mais notável delas após um belo drible sobre o zagueiro Panagiotis Retsos.

Mas o cenário mudou muito um ano depois, já que o brasileiro não apresentou os níveis esperados dele e passou a ser cobrado a aproveitar o confronto contra o AEK Atenas para recuperar o brilho, especialmente porque a Liga dos Campeões representa uma oportunidade importante para compensar sua ausência em quatro partidas do Campeonato Espanhol por causa da suspensão.

Diomande ameaça o lugar de Vinicius

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A importância da partida se dá em meio ao aumento da pressão sobre Vinicius, depois que Diomande conseguiu apresentar atuações notáveis, que o tornaram um verdadeiro concorrente por sua vaga na escalação titular.

O jogador marfinense marcou gols em três de suas quatro últimas partidas, contra Sevilla, Leipzig e Racing, além de ter apresentado um desempenho de destaque contra o Barcelona no Clássico, apesar de não ter marcado.

José Mourinho havia enviado uma mensagem clara quando questionado sobre Vinicius, afirmando que o jogador que quer manter sua vaga de titular inquestionável tem de provar isso por meio do seu nível e desempenho dentro de campo.

Números revelam a queda do craque brasileiro

De acordo com o que foi divulgado pelo relatório do jornal espanhol "AS", a queda de Vinicius aparece claramente em seus números, especialmente nos dribles e na efetividade diante do gol.

O brasileiro consegue completar um drible bem-sucedido a cada 28 minutos, contra um a cada 25 minutos de Kylian Mbappé, enquanto Diomande se destaca com uma média de um drible bem-sucedido a cada 17 minutos.

Já no quesito finalização, Vinicius precisou de 27 chutes para marcar seu único gol, contra a Real Sociedad em agosto passado, enquanto Jude Bellingham marcou quatro gols com o mesmo número de tentativas.

Arda Güler marcou três gols em 25 chutes, ao passo que Diomande fez seus quatro gols em apenas 17 tentativas, números que refletem a diferença na efetividade ofensiva entre os jogadores.

Apesar disso, o Real Madrid e Mourinho continuam apostando em Vinicius, por considerá-lo um dos elementos mais importantes da equipe, e trabalham para ajudá-lo a recuperar seu nível habitual, com a convicção de que é possível encontrar soluções que permitam à equipe aproveitar as capacidades dos jogadores em conjunto, especialmente porque Diomande também pode atuar pelo lado direito.

O maior desafio de Vinicius continua sendo recuperar a imagem com que apareceu em sua última visita a Atenas, quando foi a principal fonte de perigo do Real Madrid, num momento em que a concorrência dentro da equipe se tornou mais acirrada do que nunca.