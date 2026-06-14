Vinícius: A defesa do Marrocos nos privou de oportunidades... e o choque do gol logo no início mudou tudo

Vinícius Júnior, estrela da seleção brasileira, afirmou estar totalmente preparado para lidar com as pressões adicionais que enfrenta na atual Copa do Mundo, ressaltando que agora possui mais experiência para lidar com todas as situações e ajudar a seleção de seu país.

As declarações de Vinícius Júnior foram feitas após ele ter sido eleito o melhor jogador da partida entre Brasil e Marrocos, na primeira rodada da fase de grupos.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Vinícius analisou o desenrolar da partida de estreia da “Seleção”, descrevendo o empate como um resultado aceitável em um jogo que apresentou grandes dificuldades para a “Seleção”, que foi obrigada a reagir com força graças ao gol marcado pelo próprio astro do Real Madrid, salvando sua equipe e garantindo o empate no MetLife Stadium, em Nova York.

O craque brasileiro falou sobre a pressão da estreia, dizendo: “O estilo de jogo e as táticas mudam completamente depois de sofrer um gol nos primeiros minutos da partida; mas conseguimos, depois disso, abrir mais o campo e dominar a posse de bola. A pressão nas estreias é sempre assim”.

Sobre sua adaptação ao clima atual em comparação com o passado, o jogador do Real Madrid disse: “Na última Copa do Mundo, eu era um jogador muito jovem; hoje, tenho mais experiência. É verdade que enfrento mais pressão, mas acredito que estou preparado para tudo o que acontecerá neste torneio. Além disso, o gramado é diferente e o clima está muito quente; precisamos nos adaptar a essas condições, pois tudo acontece muito rápido.”

Quanto às dificuldades que a seleção brasileira enfrentou para impor seu domínio sobre o jogo, Vinícius explicou: “O técnico nos pediu para ter mais posse de bola, circulá-la e passá-la de um lado para o outro, e acho que conseguimos fazer isso, mas não conseguimos criar mais chances porque a seleção marroquina se defendeu muito bem.”

E concluiu: “O que enfrentamos contra o Marrocos é a natureza das grandes competições, e precisamos nos adaptar para melhorar nosso desempenho e nosso nível a partir deste momento. Também devemos analisar esta partida que disputamos; sem dúvida, há aspectos positivos, mas precisamos continuar evoluindo, pois o próximo jogo está muito próximo, e temos de conquistar a vitória nela, custe o que custar”.