O alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, expressou sua frustração com o empate sofrido pelo Al-Ittihad diante do Abha pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Ittihad empatou com o anfitrião Abha por 1 a 1, na partida que reuniu os dois times nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

Wissing declarou em entrevista coletiva após a partida, conforme noticiado pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Estamos muito frustrados, viemos em busca da vitória, mas não estávamos no nosso dia e não apresentamos a intensidade ofensiva necessária".

E esclareceu: "A sorte não esteve ao nosso lado, criamos muitas chances, mas não conseguimos aproveitá-las e convertê-las em gols".

E acrescentou: "Demos espaços ao adversário, permitimos que ele criasse chances, e o Abha conseguiu marcar um belo gol".

E prosseguiu: "Não apresentamos nossa personalidade habitual, e diante do bloco defensivo do adversário, a partida exigia o aproveitamento das chances disponíveis".

E concluiu: "É verdade que o Abha é o lanterna da tabela, mas fez uma partida excelente, mostrou uma grande organização defensiva, e é um time que sabe muito bem como acompanhar seus adversários".

Vale lembrar que o empate foi apenas o terceiro conquistado pelo Abha na atual temporada da Liga Roshn, contra 8 derrotas, sem conquistar nenhuma vitória, permanecendo na lanterna da tabela com apenas 3 pontos.

Por outro lado, o Al-Ittihad tropeçou pela quarta vez nesta temporada, com uma derrota e 3 empates, chegando a 24 pontos, com os quais ocupa a quarta posição na tabela de classificação.