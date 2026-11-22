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Notícias surpreendentes sobre Nicolás Pépé surgiram na Espanha na noite de domingo. O atacante do Villarreal perdeu cinco jogos em outubro por causa de uma cirurgia ocular que, segundo as notícias, estaria ligada ao eclipse solar de 12 de agosto. O Villarreal diz que isso não é verdade.

O eclipse solar pôde ser visto em grande parte do mundo, mas em nenhum lugar tão bem quanto na Espanha. DAZN noticiou que Pépé não resistiu à tentação de olhar diretamente para o eclipse naquele dia, sem óculos especiais.

Segundo a publicação, Pépé sofreu consequências graves por olhar sem óculos de proteção e precisou passar por uma cirurgia ocular em decorrência disso.

Depois de 12 de agosto, Pépé entrou em campo em quase todos os jogos, muitas vezes como titular. Além disso, contribuiu regularmente com gols e assistências tanto para o clube quanto para a seleção de seu país, a Costa do Marfim.

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Em 10 de outubro, contra o Real Madrid, Pépé ficou de fora de forma aparentemente repentina. O Villarreal já havia informado na ocasião que se tratava de uma cirurgia ocular planejada havia bastante tempo.

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Pépé também perdeu os quatro jogos seguintes antes de voltar e atuar por 90 minutos na Copa do Rei. Segundo a DAZN , a ausência estaria ligada à atitude imprudente do africano, o que levou o Villarreal a considerar necessário divulgar um novo comunicado.

"Diante das notícias recentes em diversos veículos, o Villarreal CF quer esclarecer que são completamente falsas as alegações que relacionam a cirurgia ocular de Nicolas Pépé à observação do eclipse solar", escreveu o décimo colocado de LaLiga.

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"O procedimento já havia sido planejado por motivos que não têm relação com esse acontecimento. O clube pede rigor e responsabilidade na cobertura de assuntos que dizem respeito à saúde de seus jogadores", concluiu o Villarreal.

De qualquer forma, o dia já não estava sendo bom para Pépé e o Villarreal, que pareciam a caminho da vitória na visita ao Camp Nou. El Submarino Amarillo liderou por 2 a 0 durante boa parte do jogo graças a gols marcados no início, mas acabou perdendo por 3 a 2 . Pépé entrou a 15 minutos do fim, quando a equipe já perdia por 3 a 2.