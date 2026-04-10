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Zamalek v RSB Berkane - CAF Confederation Cup FinalGetty Images Sport

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Vídeo: Zamalek conquista vitória importante sobre o Belouizdad... e dá um passo rumo à final da Confederação

Zamalek SC
CR Belouizdad x Zamalek SC
CR Belouizdad
CAF Confederations Cup
Egito
Argélia

O Al-Firas Al-Abyad aguarda o "Abnaa Al-Aqiba" no Cairo

O Zamalek conseguiu vencer por 1 a 0, nesta sexta-feira, o time da casa, o Shabab Belouizdad, no confronto disputado entre os dois times na partida de ida das semifinais da Copa da Confederação Africana.

O “Cavaleiro Branco” foi um adversário difícil para os “Filhos de Aqiba”, no confronto disputado no Estádio Nelson Mandela.

O Zamalek se classificou para as semifinais da Copa da Confederação após a vitória sobre o Otoho, campeão do Congo-Brazzaville, enquanto o Shabab Belouizdad superou o Al-Masry do Cairo.

Juan Pizera, estrela do Zamalek, abriu o placar aos 28 minutos, após um passe longo de Ahmed Fathou, que chegou a Nasser Mansi, que tocou de calcanhar para o brasileiro, que chutou no gol de Farid Chaâl, goleiro do Shabab Belouizdad.

No início do segundo tempo, a torcida do Zamalek foi surpreendida por uma substituição inesperada, quando o técnico do Zamalek, Moataz Jamal, decidiu tirar Bezerra e colocar seu companheiro Ahmed Sherif.

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Aos 68 minutos, o Shabab Belouizdad marcou um gol por meio de Abdelnour Ihab Belhassini, mas o árbitro decidiu não validá-lo por causa de uma mão de um jogador da equipe argelina.

A partida de volta está marcada para 17 de abril, em Cairo, para definir quem se classifica para a final do torneio continental.

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