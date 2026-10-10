O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, demonstrou enorme irritação após a derrota diante do Al-Hilal, pelo placar de (3 a 2) no clássico da 8ª rodada da Liga Roshn, afirmando que o árbitro foi uma das principais causas desse revés.
En-Nesyri marcou o primeiro gol do Al-Ittihad na partida aos 22 minutos, dando sequência às suas atuações empolgantes com o "Decano" nesta temporada.
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En-Nesyri disse, em declarações à imprensa após a partida: "O árbitro foi um dos motivos mais importantes que nos levaram a perder o jogo desta noite".
E acrescentou: "Não quero falar mais sobre o árbitro para não sofrer punições, mas qualquer pessoa que tenha assistido à partida verá que ele foi uma das causas da nossa derrota".
E concluiu: "Mas cometemos alguns erros e o Al-Hilal fez uma grande partida, e nós vamos tentar corrigir as coisas no próximo período, com toda a certeza".