O jornalista Walid Al-Farraj detonou uma bomba retumbante sobre o futuro do francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, ao revelar novos bastidores relacionados às opções colocadas diante do astro francês, que podem levá-lo a tomar uma decisão surpreendente de encerrar sua carreira no futebol e caminhar rumo à aposentadoria no próximo período.

Durante seu programa "Rotana Sport com Walid", Al-Farraj falou sobre o destino de Benzema após a aproximação de sua saída do Al-Hilal, esclarecendo que o jogador recebeu várias opções sobre seu futuro, diante do desejo das partes envolvidas de mantê-lo no futebol saudita, seja por meio de uma transferência para um novo clube ou por uma decisão completamente diferente.

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Al-Farraj disse que Benzema foi colocado diante de uma série de alternativas, esclarecendo que as opções apresentadas a ele incluíam a transferência para o Al-Shabab ou o retorno ao Al-Ittihad, por serem clubes que poderiam ter recebido o atacante francês caso continuasse sua experiência na Roshn Saudi League.

E acrescentou: "Benzema foi colocado diante de várias opções, entre elas a transferência para o Al-Shabab ou o retorno ao Al-Ittihad, mas ele recusou as duas opções, e quando a decisão ficou em suas mãos, indicou que estava inclinado a se aposentar do futebol", em um desdobramento que pode pôr fim à carreira de um dos mais destacados atacantes de sua geração.

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Al-Farraj esclareceu que a ideia de Benzema se aposentar pode estar ligada ao seu desejo de manter seu vínculo com a Arábia Saudita por meio de contratos e outros compromissos que vão além do aspecto esportivo, apontando que o jogador tem um contrato importante como embaixador do turismo saudita, além de seu papel relacionado à promoção da candidatura da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo de 2034.

E disse: "Benzema tem um contrato principal que não se relaciona apenas com a prática do futebol, mas também com seu trabalho como embaixador do turismo saudita e embaixador da candidatura do Reino para a Copa do Mundo de 2034, e por isso a aposentadoria pode ser uma opção viável para ele, a fim de manter esses papéis".

E concluiu: "O Al-Hilal chegou a um bom acordo com Benzema quanto ao recebimento de seus valores devidos, e o príncipe Al-Waleed bin Talal é quem vai arcar com esse dinheiro".

Esses desdobramentos surgem depois que a saída de Benzema do Al-Hilal ficou próxima, na sequência da contratação do inglês Ollie Watkins pelo clube, em um passo que reflete a intenção do "Az-Zaeem" de remodelar seu setor ofensivo, o que abriu as portas para questionamentos sobre o próximo destino do atacante francês.

Benzema havia vivido uma experiência no futebol saudita desde sua transferência para o Al-Ittihad em 2023, antes de se transferir para o Al-Hilal, em uma trajetória que testemunhou muitas conquistas e polêmicas, tornando a fase atual um ponto decisivo que determinará se ele continuará jogando ou optará por baixar as cortinas sobre sua carreira no futebol.

As declarações de Al-Farraj permanecem no âmbito daquilo que revelou sobre os bastidores relacionados ao futuro do jogador, à espera de que Benzema defina sua posição de forma oficial, mas a opção da aposentadoria, caso seja tomada, será um final emocionante para a carreira de um astro que conquistou grandes títulos com o Real Madrid e viveu experiências marcantes no mais alto nível antes de se transferir para o Campeonato Saudita.