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imago-sport-1081064025.jpgAbdullah Ahmed
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Vídeo: Walid Al-Farraj afirma que o Hilal de Inzaghi sufoca o adversário!

Al Raed x Al Hilal
Al Raed
Al Hilal
King Cup
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Itália

Declaração polêmica

O renomado jornalista Waleed Al-Farraj fez declarações polêmicas ao comentar o nível de queda do Al-Hilal, apesar da vitória sobre o Al-Raed por dois gols a zero, na noite de segunda-feira, pelas disputas da fase dos 32 avos de final do torneio da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas.

Al-Farraj afirmou em seu programa "Rotana Sport com Waleed": "O Al-Hilal, sob o comando de Simone Inzaghi, sufoca a alma, pois não apresenta nada que valha a pena assistir".

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E acrescentou: "Não sei qual é o motivo dessa queda; é verdade que o time vence, mas não apresenta o nível exigido ou esperado dele".

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Campeonato Saudita
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

O Al-Hilal e seu treinador Inzaghi sofrem com críticas constantes por causa do nível técnico em queda desde a temporada passada, o que provocou a perda de todos os títulos, com exceção da última edição da Copa do Rei.

O nome de Inzaghi foi ligado repetidas vezes à saída das fileiras do Al-Hilal, por causa de sua identidade não adequada ao time no momento atual.

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