Vídeo: Walid Al-Faraj revela uma surpresa asiática após a guerra com o Irã

O famoso jornalista Walid Al-Faraj revelou uma grande surpresa sobre a possibilidade de a guerra com o Irã influenciar a posição dos clubes egípcios quanto à participação em torneios asiáticos no futuro próximo.

Atualmente, a região do Oriente Médio vive um clima de tensões e conflitos, o que se refletiu nas atividades esportivas e resultou no adiamento de várias partidas e campeonatos, devido ao impacto da situação atual em alguns países do Golfo.

Al-Faraj disse em declarações ao seu programa saudita “Action com Walid”: “É possível que o Al-Ahli Dubai se classifique para as quartas de final, pois não se espera que o Tractor iraniano venha enfrentá-lo devido à guerra em curso”.

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E completou: “Até o momento, a Confederação Asiática de Futebol não definiu a situação do Tractor, e não sei se ele virá ou não, mas espera-se que não venha”.

Está previsto que as partidas das oitavas de final dos clubes do oeste da Ásia na Elite Cup tenham início na segunda e na terça-feira, com a participação de três clubes sauditas: Al-Ahli, Al-Ittihad e Al-Hilal.















