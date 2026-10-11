O jornalista esportivo Walid Al Faraj revelou os bastidores da realização do corredor de honra para Mohammed Al Owais, goleiro do Al Hilal e da seleção saudita, durante o clássico entre Al Hilal e Al Ittihad, depois que a cena provocou ampla polêmica entre os torcedores, especialmente porque a celebração da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27" ocorreu dentro do estádio do "Zaeem" e antes do confronto com um de seus principais rivais no cenário local.

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Al Owais havia aparecido segurando a taça do Golfo 27 antes do início da partida, em meio a um corredor de honra formado por jogadores do Al Hilal e do Al Ittihad, em comemoração à conquista do quarto título da seleção saudita em sua história.

Mas a cena gerou objeções de parte dos torcedores, que questionaram o motivo de vincular a homenagem à seleção a um dos clubes, sobretudo porque Al Owais atua nas fileiras do Al Hilal.

Nesse contexto, Al Faraj explicou, durante seu programa "Sport com Walid", que a ideia da homenagem não partiu da Federação Saudita de Futebol, mas começou com uma sugestão do Al Hilal, que quis celebrar o capitão da seleção após a conquista no Golfo, antes que a federação aprovasse a iniciativa, para que o evento fosse realizado antes do clássico.

Al Faraj disse: "Foi uma sugestão do Al Hilal homenagear o capitão da seleção saudita após a recente conquista da Copa do Golfo Árabe, e a federação aprovou. Não há nenhum fanatismo nisso".

O jornalista esportivo acrescentou que a homenagem não foi sugerida pela Federação Saudita de Futebol, apontando que, mesmo se a ideia tivesse vindo da Liga Saudita de Futebol Profissional, realizar a celebração durante o clássico seria apropriado, considerando que a partida é um dos confrontos mais destacados da temporada atual e conta com grande acompanhamento do público.

,Vale lembrar que o Al Hilal venceu o Al Ittihad por 3 a 2, neste sábado, no estádio "Kingdom Arena", pela oitava rodada da Liga Roshn.

Esses esclarecimentos vieram para pôr fim a alguns questionamentos sobre os bastidores da cena, especialmente diante da ligação de Fahad Al Mufarraj, atual diretor executivo da seleção saudita, com um longo histórico de trabalho administrativo no Al Hilal. Ainda assim, as declarações de Al Faraj indicam que a iniciativa partiu do próprio clube, sem que haja algo que comprove que o passado de Al Mufarraj no Al Hilal tenha sido motivo para a organização do corredor de honra.