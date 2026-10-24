Vídeo: Walid Al-Faraj revela acontecimento histórico na liga Roshn

As disputas da Liga Roshn Saudita de Profissionais viveram um dia excepcional, repleto de emoção e de mensagens importantes na corrida pelo título, depois que os quatro grandes clubes conseguiram vencer em um único dia, em um cenário raro que reacendeu as ambições de suas torcidas à medida que a competição se aproxima de etapas mais decisivas.

O Al-Ahli havia conquistado uma vitória expressiva sobre o Al-Khaleej pelo placar de 4 a 1, enquanto o Al-Ittihad venceu o Al-Diriyah por dois a zero, e o Al-Nassr superou o Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, antes de o Al-Hilal encerrar o cenário com uma empolgante vitória sobre o Al-Qadisiyah pelo placar de 3 a 2, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

O comunicador Walid Al-Farraj deteve-se nesse acontecimento marcante, durante seu programa "Rotana Sport com Walid", afirmando que não se lembra de ter visto os quatro grandes clubes vencerem todos em um único dia, apesar dos seus longos anos de trabalho na área da comunicação.

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Al-Farraj disse: "Há décadas trabalho na comunicação, e não me lembro de ter visto os quatro grandes clubes jogarem em um único dia e vencerem todos", considerando que esse cenário deu às torcidas do Al-Hilal, do Al-Nassr, do Al-Ahli e do Al-Ittihad uma dose de otimismo quanto à capacidade de suas equipes de disputarem o título da liga.

O comunicador saudita acrescentou que as torcidas dos quatro clubes sentem que o título ainda está ao alcance de suas equipes, especialmente diante da proximidade na pontuação e da possibilidade de mudança na classificação da competição ao longo das próximas rodadas, o que torna a corrida pela liderança aberta a inúmeras possibilidades.

Ao falar sobre o confronto entre o Al-Hilal e o Al-Qadisiyah, Al-Farraj apontou o caráter complexo tanto do irlandês Brendan Rodgers, técnico do Al-Qadisiyah, quanto do italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, mas considerou que este último enviou uma mensagem clara com sua empolgante vitória, no sentido de: "não fale demais", numa alusão a que a resposta dentro de campo pode ser mais impactante do que as declarações.