Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C3-AZ ALKMAAR-JUVENTUSAFP
Traduzido por

Vídeo: "Vou te bater", Spalletti perde a cabeça e ameaça craque da Juventus

L. Spalletti
J. Cabal
AZ Alkmaar x Juventus
AZ Alkmaar
Juventus
Liga Europa
Fiorentina x Juventus
Fiorentina
Campeonato Italiano
Itália
Colômbia
Países Baixos

Lance polêmico

Acesso Gratuito
Caze TV

CazéTV

✅ Transmite jogos ao vivo sem custo

✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real

✅ Disponível em qualquer aparelho sem login

Preço mensal a partir deR$ 0,00
Tradição Aberta
Bandplay

Bandplay

✅ Exibe um jogo estelar por rodada

✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo

✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro

Preço mensal a partir deR$ 0,00
Streamer da Liga Europa
Disney+ logo

Disney+

✅ Vários jogos transmitidos simultaneamente ao vivo

✅ Acesso aos sinais lineares da ESPN

✅ Replays e melhores momentos quando quiser

Preço mensal a partir deR$ 43,90
Acesso Gratuito
Caze TV

CazéTV

✅ Transmite jogos ao vivo sem custo

✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real

✅ Disponível em qualquer aparelho sem login

Preço mensal a partir deR$ 0,00
Tradição Aberta
Bandplay

Bandplay

✅ Exibe um jogo estelar por rodada

✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo

✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro

Preço mensal a partir deR$ 0,00
Streamer da Liga Europa
Disney+ logo

Disney+

✅ Vários jogos transmitidos simultaneamente ao vivo

✅ Acesso aos sinais lineares da ESPN

✅ Replays e melhores momentos quando quiser

Preço mensal a partir deR$ 43,90
Acesso Gratuito
Caze TV

CazéTV

✅ Transmite jogos ao vivo sem custo

✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real

✅ Disponível em qualquer aparelho sem login

Preço mensal a partir deR$ 0,00

A vitória preciosa não impediu que a Juventus provocasse a fúria de seu treinador Luciano Spalletti, que perdeu a cabeça nos minutos finais do confronto com o holandês AZ Alkmaar, depois que um de seus jogadores cometeu um erro defensivo que quase privou a equipe do triunfo.

A Juventus conquistou uma vitória difícil sobre o anfitrião AZ Alkmaar pelo placar de 2 a 1, na última quinta-feira, no estádio AFAS, pela quarta rodada da fase de liga da Liga Europa.

Apesar da vantagem de sua equipe e do domínio sobre a partida, Spalletti não conteve sua irritação com o zagueiro colombiano Juan Cabal, por causa de um erro de posicionamento que deu aos donos da casa uma chance perigosa, que terminou com um gol anulado posteriormente por impedimento.

Segundo o site francês "Foot Mercato", citando o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", Spalletti aproximou-se de Cabal em estado de intensa raiva e gritou em seu rosto, ameaçando: "Vou te bater!".

Próximas partidas
FIO

FIO

Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

JUV

JUV

As câmeras flagraram o treinador de 67 anos fazendo gestos de raiva e repreendendo seu jogador com veemência, enquanto o zagueiro permaneceu em silêncio, sem que a situação evoluísse para uma discussão maior.

O erro de Cabal não foi o único motivo por trás da irritação do treinador italiano, já que antes Lloyd Kelly havia perdido a bola de maneira perigosa, o que permitiu ao AZ Alkmaar diminuir a diferença por meio de Mees Merdink, e devolveu a tensão aos minutos finais do jogo.

Na coletiva de imprensa após a partida, Spalletti evitou falar diretamente sobre o episódio, mas dirigiu críticas claras a seus jogadores pela queda de concentração e pela falta de rapidez de reação nas situações defensivas. E disse: "O que não me convence na Juventus? Fico convencido quando vejo um comprometimento total dos jogadores".

E acrescentou, enfatizando a importância de tomar decisões sem hesitação: "As decisões que você não toma são piores do que as decisões erradas; porque quando você toma uma decisão, mesmo que seja ruim e você cometa um erro, o custo é menor do que o custo de não tomar nenhuma decisão".

Apesar da tensão que dominou os minutos finais, a Juventus conseguiu manter sua vantagem e sair com os três pontos, reforçando suas chances de classificação para as oitavas de final do torneio.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google