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O Al-Nassr voltou rapidamente a vencer ao arrancar um triunfo precioso por 1 a 0 sobre o Al-Hazm, fora de casa, no Estádio King Abdullah Sports City, em Buraidah, pela 13ª rodada da Saudi Pro League. O resultado reconciliou o time com sua torcida depois da derrota para o Al-Ahli na rodada anterior e o colocou provisoriamente na liderança da tabela.

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O Al-Nassr deve a vitória ao português Samu Costa, autor do único gol da partida, aos 25 minutos, após assistência do compatriota João Félix. O lance precisou ser revisado pelo árbitro de vídeo (VAR), e o juiz confirmou a validade do gol aos 26 minutos.

A importância do gol de Costa não se limitou a garantir os três pontos ao Al-Nassr. Ele também trouxe uma conquista histórica para o time, que se tornou o primeiro clube a marcar em 100 partidas consecutivas na história da Saudi Pro League, segundo dados da Opta, em uma sequência iniciada em dezembro de 2023 contra o Al-Riyadh e mantida até o duelo com o Al-Hazm.

Superioridade do Al-Nassr e poucas chances para o Al-Hazm

O Al-Nassr impôs sua superioridade ao longo do jogo, com 56% de posse de bola e variadas tentativas ofensivas para chegar ao gol do Al-Hazm. Seus jogadores finalizaram 14 vezes, cinco delas no alvo, contra apenas três finalizações do time da casa.

Leia também: Marca histórica: o Al-Nassr escreve seu nome com letras de ouro na Saudi Pro League

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Apesar da clara vantagem nos números, o Al-Nassr não conseguiu ampliar a vantagem com um segundo gol, e a decisão ficou em aberto até os minutos finais, com o Al-Hazm tentando voltar para o jogo. A defesa dos visitantes, porém, segurou o resultado até o apito final.

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No segundo tempo, o técnico australiano Ange Postecoglou mexeu para dar fôlego ao time e manter o equilíbrio, promovendo as entradas de Abdullah Al-Hamdan, Abdullah Al-Khaibari, Abdulrahman Ghareeb e Ayman Yahya. Do outro lado, o tunisiano Jalel Kadri, técnico do Al-Hazm, tentou mudar a cara de sua equipe colocando em campo Amir Sayoud, Aboubakar Diakité e Abdulaziz Al-Dhuwaihi, mas as alterações não foram suficientes para mudar o placar.

Al-Nassr assume a liderança isolada provisoriamente

A vitória rendeu ao Al-Nassr três pontos preciosos, que elevaram sua pontuação para 31 em 13 jogos, com o décimo triunfo na competição, além de um empate e duas derrotas. Com isso, o time assumiu provisoriamente o primeiro lugar, um ponto à frente do Al-Hilal, que soma 30 pontos e enfrenta o Al-Ettifaq na mesma rodada.

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O Al-Nassr também abriu três pontos de vantagem sobre o Al-Qadsiah, terceiro colocado com 28 pontos, o que esquenta a briga pelo topo da Saudi Pro League enquanto a 13ª rodada segue em andamento.

Já o Al-Hazm estacionou nos 10 pontos em 13 jogos e segue na 14ª posição, lutando para se afastar da zona de perigo na parte de baixo da tabela.

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Assim, o Al-Nassr deixou o estádio do Al-Hazm com ganhos em dobro: voltou a vencer depois do tropeço diante do Al-Ahli e alcançou uma marca histórica de gols, além de chegar provisoriamente ao topo da liga, à espera do resultado do confronto entre Al-Hilal e Al-Ettifaq.