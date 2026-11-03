O Paris Saint-Germain impôs seu domínio no confronto contra o Villarreal e conquistou uma ampla vitória pelo placar de 6 a 0, após marcar quatro gols em 17 minutos no primeiro tempo, antes de ampliar sua vantagem com dois gols na segunda etapa, em uma partida que teve brilho de João Neves e Fabián Ruiz, além da participação do jovem David Boly, que marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões da Europa.

Neves abriu o placar aos nove minutos, após completar uma bola que sobrou para ele dentro da área em um escanteio.

Em seguida, o Paris aproveitou um erro do goleiro Péter Gulácsi aos 12 minutos, e a bola chegou a Mayulu, que a ajeitou para Désiré Doué, que finalizou às redes.

Senny Mayulu ampliou o placar aos 13 minutos, após completar uma bola que sobrou da defesa do Villarreal em uma primeira tentativa de Neves.

Posteriormente, Fabián Ruiz acrescentou o quarto gol aos 17 minutos, aproveitando uma bola que sobrou dentro da área após uma tentativa de Achraf Hakimi.

O Villarreal tentou diminuir a diferença, mas não marcou nenhum gol no primeiro tempo, e sua tentativa mais destacada foi uma finalização de Ayoze Pérez nos acréscimos, defendida pelo goleiro Matvey Safonov, sendo a primeira finalização dos donos da casa na direção do gol.

No início do segundo tempo, o Villarreal colocou Sergi Cardona no lugar de Nicolas Pépé, mas o Paris continuou ameaçando seu gol, antes de Ruiz marcar seu segundo gol pessoal e o quinto de sua equipe aos 50 minutos, após receber um passe de Vitinha, superar Renato Veiga e finalizar a bola entre as pernas de Gulácsi.

Luis Enrique fez várias substituições no segundo tempo, colocando Mika Godts e Ferran Torres aos 60 minutos, e depois Lucas Beraldo, Quentin Ndjantou e David Boly aos 74 minutos.

Apenas quatro minutos após sua entrada, Boly marcou o sexto gol aos 78 minutos, após aproveitar um passe de Neves e arrancar dentro da área antes de finalizar de um ângulo fechado, com a bola desviando em Renato Veiga e parando nas redes.

A partida teve vários cartões amarelos, já que Santi Comesaña, Santiago Mouriño, Sergi Cardona, Alberto Moleiro e Quentin Ndjantou receberam advertências, enquanto o Villarreal fez uma última substituição com a entrada de Pau Navarro no lugar de Alex Freeman aos 79 minutos, antes de a partida seguir no mesmo ritmo até o apito final, que decretou uma vitória avassaladora dos parisienses.