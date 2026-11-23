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O Al-Ahli, da Arábia Saudita, sofreu um duro golpe em sua visita ao Catar, depois de desperdiçar uma vantagem de dois gols diante do Al-Shamal e perder por 3 a 2, em um jogo eletrizante pela quinta rodada da fase de liga da Champions League da Ásia Elite, na noite desta segunda-feira.

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Os donos da casa arrancaram a vitória com um gol nos acréscimos, logo no primeiro minuto do tempo adicional, e impediram o time saudita de sair com um resultado positivo em uma noite marcada pelo brilho de seu ex-astro Riyad Mahrez. O Al-Shamal chegou aos oito pontos e ocupa a sétima colocação na classificação da Zona Oeste, empatado com o Al-Ahli, que estacionou na sexta posição.

O Al-Ahli começou a partida com intensidade e abriu o placar cedo, aos 11 minutos, quando Firas Al-Buraikan aproveitou um passe em profundidade do inglês Ivan Toney e finalizou de pé esquerdo de dentro da área, colocando o time saudita à frente. O Al-Ahli teve a chance de ampliar aos 15 minutos, quando o árbitro marcou pênalti a favor do brasileiro Galeno, derrubado dentro da área, mas Ivan Toney desperdiçou a cobrança aos 19 minutos, depois que o goleiro Babacar Seck defendeu o chute e manteve o Al-Shamal vivo no jogo.

O Al-Shamal tentou aproveitar a chance para reagir, e Mahrez apareceu aos 28 minutos ao criar uma oportunidade para o seu time, com um passe para Federico Páez, que arriscou de fora da área, mas a tentativa parou na defesa do Al-Ahli. Aos 30 minutos, Galeno testou o goleiro dos donos da casa com um chute de fora da área, defendido por Seck. Os minutos finais do primeiro tempo tiveram chances para os dois lados, e Mahrez se fez presente aos 45 minutos ao sofrer uma falta pelo lado direito, antes de ele próprio finalizar de fora da área aos 45+3, mas a defesa do Al-Ahli bloqueou a tentativa, e o primeiro tempo terminou com os visitantes vencendo por 1 a 0.

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No início do segundo tempo, o Al-Ahli tentou ampliar a vantagem, e Ziyad Al-Johani desperdiçou uma chance aos 47 minutos ao cabecear para fora após cruzamento de Galeno, antes de Ivan Toney marcar o segundo gol aos 58 minutos, com um chute rasteiro de dentro da área.

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O Al-Shamal respondeu rapidamente, e Baghdad Bounedjah diminuiu aos 62 minutos, ao aproveitar a sobra de perto, dentro da área.

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Mahrez seguiu comandando as investidas dos donos da casa até dar a assistência para o gol de empate aos 72 minutos, ao cobrar um escanteio que chegou a Thiago Silva, que soltou o pé direito de fora da área e mandou a bola para o fundo da rede de Édouard Mendy, levando o jogo de volta à estaca zero, com o placar em 2 a 2.

Enquanto o Al-Ahli buscava retomar a vantagem nos minutos finais, foi surpreendido por Alex Collado, que marcou o terceiro gol aos 90+1, com um chute de pé esquerdo de fora da área, dando ao Al-Shamal uma vantagem decisiva no apagar das luzes.

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Collado recebeu cartão amarelo pela comemoração exagerada, antes de Trincão tentar buscar o empate com um chute aos 90+3, defendido pelo goleiro Babacar Seck. A vitória dramática do Al-Shamal teve um sabor especial para Riyad Mahrez, que enfrentou seu ex-clube pela primeira vez desde que deixou o time na última janela de transferências de verão, depois de passar três temporadas vestindo a camisa do Al-Ahli e ajudar a equipe a conquistar a Champions League da Ásia Elite duas vezes. Por outro lado, seu reencontro com a torcida do ex-clube se transformou em uma noite excepcional, já que ele deu a assistência para o gol de empate e ajudou a conduzir o Al-Shamal a uma vitória histórica sobre o atual campeão, transformando uma desvantagem de dois gols em um triunfo emocionante nos instantes finais.

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