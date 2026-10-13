O norueguês Viking ampliou o sofrimento do seu visitante Bayern de Munique, durante a partida em andamento entre as duas equipes, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Os donos da casa marcaram seu segundo gol contra o Bayern de Munique aos 38 minutos, após um contra-ataque rápido em que o time mandante aproveitou o avanço do Bayern ao ataque.

A jogada do gol começou quando o Viking defendeu recuado diante da pressão do Bayern, antes de Erik Botheim dar um passe inteligente que rasgou a defesa em direção a Petter Kristiansen pelo lado direito.

Kristiansen arrancou em velocidade, driblou o goleiro do Bayern, Urbig, e finalizou com total firmeza no canto inferior direito da meta, marcando o segundo gol de sua equipe.

O gol veio em um momento perfeito para o Viking, que se beneficiou da energia da torcida no estádio "Lyse Arena", colocando o Bayern de Munique em situação difícil antes do fim do primeiro tempo.

O Viking havia aberto o placar após 72 segundos, com um gol histórico marcado pelo seu zagueiro Gianni Stensness em uma cabeçada precisa.



