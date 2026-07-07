Vídeo: Veja a reação de Hossam Hassan após o gol de Yasser Ibrahim contra a Argentina

As câmeras captaram a reação de Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, após o gol do zagueiro dos Faraós, Yasser Ibrahim, contra a Argentina, na partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia abriu o placar contra a Argentina com um gol de Yasser Ibrahim aos 15 minutos, com uma cabeçada, após aproveitar um cruzamento perfeito de Marwan Attia.

Hossam Hassan quase chorou de alegria após esse gol e apontou com os dedos para a cabeça, o que sugere que o gol foi resultado de uma jogada ensaiada nos treinos dos Faraós.

A seleção egípcia havia se classificado para as oitavas de final ao vencer a Austrália nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Por outro lado, a seleção da Argentina avançou para a mesma fase ao vencer Cabo Verde (3 a 2), após a partida se estender por duas prorrogações.

Vale lembrar que o vencedor do confronto entre Egito e Argentina enfrentará, nas quartas de final, o vencedor da partida entre Colômbia e Suíça, marcada para esta noite, terça-feira.











