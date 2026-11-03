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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: uma virada com sabor de Real Madrid - Manchester United volta à vida com vitória histórica sobre a Roma

Match report
Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões
England
Itália

Manchester United volta de longe

Tradição Linear
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Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

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O Manchester United conseguiu voltar à vida ao conquistar uma vitória histórica sobre seu visitante Roma pela Liga dos Campeões da Europa, ao estilo de seu campeão histórico, o Real Madrid.

O Manchester United venceu seu visitante Roma pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes na noite de terça-feira, no estádio Old Trafford, pela quarta rodada da fase de liga do torneio europeu.

O argentino Matías Soulé abriu o placar para o time da capital italiana aos 11 minutos de jogo, com um belo chute de perna esquerda, após ficar cara a cara com o goleiro Senne Lammens.

O holandês Donyell Malen ampliou o marcador para a Roma aos 17 minutos de jogo, de pênalti, batido com categoria contra o goleiro belga.

Próximas partidas
ROM

ROM

Campeonato Italiano

07 de nov. de 2026

SAS

SAS

MUN

MUN

Premier League

08 de nov. de 2026

AVL

AVL

O meia português Bruno Fernandes recolocou o Manchester United na partida aos 58 minutos, quando marcou o gol que diminuiu a diferença, também de pênalti.

Fernandes fez um cruzamento aos 83 minutos, que o zagueiro da Roma falhou, e a bola chegou a Matheus Cunha, que marcou o gol de empate.

O gol da vitória agônica do Manchester United também veio por meio de Matheus Cunha, mais precisamente aos 86 minutos, quando ficou cara a cara com o gol pela direita e bateu com força, estufando as redes do time italiano.

É verdade que Cunha acabou expulso depois disso, nos acréscimos da partida, mas isso não impediu seu time inglês de conquistar uma vitória que não vinha desde setembro passado.

Desde a vitória sobre o Sabah, da Turquia, por 4 a 0 na primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester United disputou 9 partidas antes de enfrentar a Roma, nas quais não conquistou nenhuma vitória, somando apenas 3 empates contra 6 derrotas.

A vitória sobre a Roma elevou a pontuação do Manchester United para 6 pontos, com os quais ocupa a 17ª posição na tabela de classificação do torneio europeu, enquanto a pontuação da Roma estacionou nos 4 pontos, na 19ª posição.

O curioso é que o Manchester United conseguiu reverter uma desvantagem de dois gols a zero em uma vitória histórica, assim como fez o Real Madrid também diante da Roma na segunda rodada da fase de liga do torneio europeu, quando estava atrás por 3 a 1 antes de encerrar a partida a seu favor por 4 a 3.

O time inglês espera que essa "remontada" seja um novo ponto de partida, como aconteceu com o Real Madrid, que conseguiu vencer todas as suas partidas desde então, incluindo o clássico contra seu rival tradicional, o Barcelona.

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