Vídeo: "Uma lenda com quem aprendemos": Al-Hamdan elogia Cristiano Ronaldo após lhe conceder o prêmio do Al-Faisaly

Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, elogiou seu companheiro de equipe, o português Cristiano Ronaldo, capitão do time, depois que este lhe concedeu o prêmio de melhor jogador da partida contra o Al-Fayha pela Roshn Saudi League.

O Al-Nassr venceu o Al-Fayha por 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela décima primeira rodada da Roshn Saudi League.

Após o fim da partida, Ronaldo foi escolhido para receber o prêmio de melhor jogador, mas o astro português recusou-se a recebê-lo e decidiu entregá-lo a Abdullah Al-Hamdan, em razão das atuações destacadas que ele apresentou na partida.

O "Dom" acompanhou o atacante saudita após o fim da partida e entregou pessoalmente a ele o prêmio de melhor em campo, além de tirar uma foto de recordação com ele, em uma cena que arrancou a admiração dos torcedores nas redes sociais.

Al-Hamdan comentou sobre esse momento em declarações aos canais "Thmanyah" após o fim da partida, quando disse: "É uma grande honra para mim estar ao lado de uma lenda do futebol, e espero que isso seja um incentivo para que eu apresente ainda mais".

E acrescentou: "Ele é um grande jogador, que apresenta atuações fortes dentro e fora de campo, e nós aprendemos muito com ele. Ele também faz questão de ensinar os jogadores jovens antes dos mais experientes, e espero que possamos conquistar juntos coisas que satisfaçam a torcida do Al-Nassr".

Abdullah Al-Hamdan apresentou atuações fortes diante do Al-Fayha, marcando o primeiro gol e dando a assistência para o terceiro gol, do brasileiro Angelo, além de ter dado uma assistência para Cristiano Ronaldo que foi anulada por impedimento.

Vale lembrar que o Al-Nassr saltou provisoriamente para a liderança da tabela de classificação do Campeonato Saudita após a vitória sobre o Al-Fayha, elevando sua pontuação para 25 pontos, empatado com o Al-Qadsiah, que disputa uma partida difícil contra o Al-Hilal.