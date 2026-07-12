A Noruega estava a apenas um passe de garantir sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, antes que a oportunidade — que talvez venha a assombrá-la por anos — se esvaísse, em uma jogada que muitos consideraram o verdadeiro ponto de virada contra a Inglaterra.

A seleção da Inglaterra venceu a Noruega por 2 a 1, depois que esta última já estava à frente no placar, enquanto desperdiçou outra chance em um momento em que Alexander Sørloth precisava ter se sacrificado.

A seleção norueguesa havia aberto o placar no final do primeiro tempo com um gol magnífico marcado por Andreas Skjeldrup, antes de continuar pressionando em busca do segundo gol.

Aos 44 minutos, Alexander Sørloth partiu em um contra-ataque, enquanto Erling Haaland estava completamente sozinho pelo lado esquerdo, aguardando um passe que o colocaria cara a cara com o gol.

Mas o atacante do Atlético de Madrid preferiu ficar com a bola para tentar marcar sozinho, antes que a defesa inglesa fechasse o espaço à sua frente e a jogada terminasse em um chute fraco; três minutos depois, Jude Bellingham conseguiu empatar o placar em 1 a 1.

O jornal suíço “Blick” comentou: “Embora a torcida norueguesa não tenha atribuído a Sorloth a responsabilidade pela eliminação, muitos consideraram que bastaria um único passe para dar a Haaland uma chance quase certa de marcar, o que teria dado à Noruega uma vantagem de dois gols e tornado a recuperação da Inglaterra no jogo muito mais difícil”.

Em vez disso, Jude Bellingham conseguiu garantir a vitória da seleção inglesa no início da primeira prorrogação e garantiu a classificação com um segundo gol.

A Inglaterra se prepara para enfrentar a Argentina na semifinal na próxima quarta-feira.

Leia também: Quase impossível? Messi desafia Mbappé com uma façanha contra o “Quebrado”

Leia também: Vazamentos manuscritos... Haaland joga o plano de Ancelotti no lixo

