Vídeo: Uma chance incrível... O goleiro da Holanda se estica e impede que Sofiane Rahimi marque um gol certo

O goleiro holandês Bart Verbruggen brilhou ao defender um gol certo do atacante marroquino Sofiane Rahimi, durante a partida entre as duas seleções, na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O tempo regulamentar terminou empatado em 1 a 1. Na primeira prorrogação, mais precisamente aos 98 minutos, Sofiane Rahimi desperdiçou uma chance incrível ao receber um passe dentro da grande área, driblar e chutar, mas a bola foi defendida de forma espetacular pelo goleiro do Brighton.

A seleção da Holanda havia aberto o placar aos 72 minutos, com um gol de Cody Jakpo, enquanto Issa Diop marcou o gol de empate para o Marrocos aos 90+1 minutos.

Vale lembrar que Sofiane Rahimi entrou como reserva aos 86 minutos, no lugar de Ezzedine Ounahi.

O vencedor desta partida enfrentará, nas oitavas de final, a seleção do Canadá, que eliminou a África do Sul com uma vitória por 1 a 0.







