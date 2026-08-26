Mohamed Salah não precisou de muito tempo para se tornar assunto entre os torcedores na Turquia, depois que o efeito de seu brilho nos gramados chegou até um evento artístico, no qual uma cantora turca dedicou um trecho musical ao astro egípcio em homenagem ao que ele apresentou pelo Trabzonspor.

A cantora turca Oyku Gurman dedicou uma música especial a Salah, após sua atuação marcante e os dois gols com que conduziu o Trabzonspor à vitória sobre o Basaksehir pelo placar de 2 a 1, na segunda rodada do Campeonato Turco de Futebol, no domingo.

Gurman publicou um vídeo pelo recurso "story" em sua conta na plataforma Instagram, no qual apareceu enquanto executava a música no palco em um dos eventos que animava, repetindo palavras que celebram o nome do capitão da seleção do Egito, entre elas: "Allah.. Allah.. Allah.. Mohamed Salah".









O gesto carrega um caráter especial, já que Gurman é da cidade de Trabzon, apesar de ter nascido e crescido em Istambul.









O astro egípcio deu continuidade a seu início impactante com o Trabzonspor, depois de disputar três partidas pelo clube; empatou na primeira diante do Kasimpasa, antes de o time perder para o Ferencvaros da Hungria nas eliminatórias de acesso à Liga Europa, e então Salah o conduziu à vitória sobre o Basaksehir com dois gols de destaque.

Salah transferiu-se para o Trabzonspor durante este verão, após o fim de sua trajetória no Liverpool, que também contou com sua participação em uma Copa do Mundo histórica, na qual conduziu a seleção do Egito às oitavas de final pela primeira vez.