Enquanto os olhos do mundo se voltam para Londres para acompanhar a cerimônia da Bola de Ouro 2026, Lionel Messi apareceu em outro lugar, revelando sua decisão de não comparecer a esse grande evento do qual foi o "protagonista" ao longo de anos.

O capitão do Inter Miami esteve presente na cerimônia de abertura da segunda edição do torneio "Copa Messi", destinado a jogadores sub-16 e organizado por meio de sua empresa "525 Rosario", nos Estados Unidos, simultaneamente à realização da cerimônia da Bola de Ouro em Londres, na noite de segunda-feira.













O jornal espanhol "Marca" havia indicado anteriormente que Messi não viajaria à capital britânica para comparecer à cerimônia, depois de ter concluído uma viagem à Espanha para receber o Prêmio Princesa das Astúrias de Esportes, antes de retornar aos Estados Unidos e participar da partida do Inter Miami contra o New York Red Bulls no sábado.

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O Inter Miami se prepara para enfrentar o Cincinnati, na quarta-feira, pela MLS, o que torna viajar a Londres e voltar em um curto período um fardo adicional para o jogador, diante da necessidade de se preparar para a próxima partida.

A segunda edição da "Copa Messi" conta com a participação de 16 times, entre eles Barcelona, Chelsea, Manchester City, River Plate, Boca Juniors, Newell's Old Boys e Inter Miami, e o torneio deve durar uma semana, com um total de 48 partidas.

Apesar de Messi estar incluído na lista dos trinta indicados ao prêmio da Bola de Ouro de 2026, não houve confirmação oficial por parte dos organizadores da cerimônia sobre seu comparecimento ou ausência.

O jornalista Fabrizio Romano também já havia indicado que Messi não recebeu convite para entregar nenhum prêmio durante a noite.

O craque argentino detém o recorde de maior número de conquistas da Bola de Ouro, após ter sido coroado oito vezes.