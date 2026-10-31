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Diriyah v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Vídeo: Um passo separa Hamdallah de subir ao trono da Liga Roshn

Al-Taawoun x Al-Ettifaq
Al-Taawoun
Al-Ettifaq
Campeonato Saudita
A. Hamdallah
Arábia Saudita
Marrocos

O artilheiro marroquino faz história

O marroquino Abderrazak Hamdallah, atacante do Al-Taawoun, chegou perto de escrever um novo capítulo na história da Saudi Pro League, depois de marcar um gol na partida de seu time diante do Al-Ettifaq, na noite de sábado, pela décima segunda rodada, ficando a um passo de igualar o recorde de maior artilheiro da competição em todos os tempos.

O gol do veterano atacante saiu aos 26 minutos, depois que o árbitro marcou um pênalti a favor do Al-Taawoun, cobrado com sucesso por Hamdallah, que deu a vantagem ao seu time na partida e acrescentou mais um gol ao seu rico histórico de artilheiro nos gramados sauditas.

Com este gol, Hamdallah elevou sua marca para 160 gols na Saudi Pro League, dando continuidade à perseguição ao sírio Omar Al Somah, ídolo do Al-Ahli, que lidera a lista dos maiores artilheiros históricos da competição com 161 gols, o que significa que o atacante marroquino precisa de apenas um gol para igualar o recorde.

O atacante do Al-Taawoun ocupa a segunda posição na lista dos artilheiros históricos, após conseguir continuar balançando as redes com a camisa de seu atual clube, ficando às portas de uma nova conquista que pode colocá-lo na liderança da lista, caso marque mais um gol nas próximas partidas.

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Hamdallah percorreu uma longa trajetória na Saudi Pro League com a camisa de quatro clubes, marcando 77 gols pelo Al-Nassr, 52 gols pelo Al-Ittihad e 27 gols pelo Al-Shabab, antes de acrescentar quatro gols à sua marca pelo Al-Taawoun até o momento.

E enquanto Omar Al Somah se aproxima de perder seu trono histórico, Hamdallah ficou a um gol de igualá-lo, numa disputa de artilharia que confere uma importância extra às próximas partidas do atacante marroquino, agora que o sonho de assumir isoladamente a liderança dos artilheiros históricos está mais próximo do que nunca.

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